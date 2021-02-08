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就市論勢／面板、車電族群 聚光

經濟日報 / 顏克丞（凱基開創基金經理人）

盤勢分析

觀察台股加權股價指數自1月21日盤中高點16,238點修正至2月1日相對低點15,089點，本波修正幅度逾千點，反映出近期台積電法說會後利多實現、導致獲利了結賣壓，以及投資人對疫情再起的擔憂，影響市場信心。惟近日受到電子股反彈力道，台股大盤指數收復月線關卡、仍維持多方格局。

根據台灣證交所資料統計2011年至2020年，台股近十年封關日後一個月的上漲機率約達80%、平均漲幅約2.5%，顯示台股農曆年後上攻行情可期。

投資建議

在全球晶片缺貨潮之下，台灣半導體業者持續接獲國際大廠轉單，雖供貨壓力大，卻有助提高今年台股企業長線的獲利展望，受惠題材看好上游半導體族群，其他如面板、記憶體、矽晶圓等也有表現空間。

非電子類股看好汽車、運動休閒等兩大題材。汽車類股方面，去年第4季至今年第1季是傳統汽車銷售旺季，搭配今年持續受惠全球推動綠能政策與AI智慧汽車等題材，不少汽車業者積極開發新業務，有助物聯網及車聯網發展，電動車、汽車電子等需求量提升，更有利長線行情。

運動休閒方面，受惠台灣基本面正向與防疫新生活所致，若疫情隱憂隨著未來疫苗施打進度順暢，將有利內需消費市場上調空間，也將帶動成衣、製鞋、戶外運動高爾夫球等行情，現階段建議可趁台股大盤指數逢回時進場布局，建議景氣循環股與成長股並重的投資策略。

台股

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