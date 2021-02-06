潛力股出列 外資抱過年

台股昨（5）日鼠年亮麗封關，全球資金寬鬆，持續營造有利金牛年的好氣氛。外資封關周終止連三賣轉為買超62億元，風險偏好度見提升，側重布局權值股為主的電子股。法人認為，若國際情勢無重大變化，外資本周的偏多操作可延續到開年，助攻台股穩步上漲。

統計外資本周封關買超的前十大標的，包括友達、群創、彩晶、元大金、中壽、鴻海、華邦電、友勁、欣興及富邦金，買超1.4萬張~24萬張不等；日月光投控、世界、聯合再生及仁寶也獲買超萬張。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，外資封關前選擇操作或抱股標的，以電子股居多，且多數去年財報好，今年展望也不錯，反應國際資金跟隨全球景氣及產業變化進行中長期布局。

外資買超的友達與群創，財報都終結多年虧損，創下近年最好的獲利成績。由於新增供給有限，面板今年報價預期穩定，要留意是友達提到缺工、缺料帶來挑戰，因此要關注後續營收的續航力。另外如半導體的華邦電，也對今年營運釋出不錯看法。

摩根士丹利證券在面板雙虎公布財報後，昨日報告進一步提高友達、群創目標價至22元、19元，刷新外資圈對雙虎最樂觀股價預測。摩根士丹利列舉五利多看好營運，包括第1季出貨成長、產能利用率高檔持續、電視和IT需求正向、折舊減少、及雙虎朝向高附加價值產品轉型有利穩定現金流。

非電子股部分，以受惠股市大漲的元大金最被外資看好。