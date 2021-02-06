聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股金鼠年封關 寫十亮點

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

台股昨（5）日金鼠年封關，在押寶紅盤行情資金提前進場卡位下，終場上漲96點收15,802點，是史上首度以「萬五」行情封關，全年並締造上漲3,683點、2,000年網路泡沫後上漲最多等十大亮點。

美股散戶投機交易熱潮退散，加上拜登政府擬祭新一輪經濟紓困方案，多頭重占上風，台股也在賣壓宣洩告一段落後展開反彈，昨日由晶圓雙雄、聯發科、日月光投控等大型半導體股領漲，在封關日完美收紅，終場上漲96點收15,802點，成交量略增至2,869億元。

外資昨賣超56.2億元，連三賣，本周買超62億元，終結連三周賣超；外資在台指期留倉空單增1,772口至22,661口，顯示仍以避險心態操作台股。八大公股行庫則轉為買超15.2億元。

金鼠年的台股有十大亮點：一、封關指數15,802點，為史上首度以「萬五」行情作收；二、指數共上漲3,683點，是2,000年網路泡沫後最多，漲幅為30.3%；三、上市櫃總市值達52.5兆元，首度突破50兆元大關，金鼠年大增12.2兆元，單一農曆年度最多。

四、護國神山台積電市值攀升至16.3兆元，寫單一個股新高，金鼠年市值增7.7兆元，史上單一年度增加最大；五、護國群山成型，繼台積電、鴻海，聯發科市值也逾1兆元，還有台達電、聯電奮力跟進。

六、受惠於去美化、去中化、宅經濟等商機，上市櫃公司2020年營收35.46兆元，為歷年最佳成績；七、上市櫃公司獲利有望連四年逾2兆元；八、大立光等登上或曾登千金股達八檔，曾登2,000元俱樂部達四檔，歷史最多。

九、 散戶搶進，尤其封關前一個多月上市櫃成交量頻爆4,000億元以上天量，當沖占比亦在35%以上居高不下；十、外資在金鼠年大幅賣超6,390.6億元，歷來最多。

綜合各大投顧法人看法，如果封關期間美股並未出現大幅波動，金牛年紅盤行情將審慎樂觀，隨內外資買盤回籠，將挑戰元月21日16,238點歷史高點。

台股 外資 台積電

延伸閱讀

鼠年封關台股收漲96.18點 三大法人賣超21.94億

鼠年亮麗封關！台股漲96點收15,802點 全年漲3683點

不只00882！投資人抱股過年 還大買這些ETF

聯發科5G晶片猛衝刺 台股可望再添一座護國神山

相關新聞

台股金鼠年封關 寫十亮點

台股昨（5）日金鼠年封關，在押寶紅盤行情資金提前進場卡位下，終場上漲96點收15,802點，是史上首度以「萬五」行情封關...

潛力股出列 外資抱過年

台股昨（5）日鼠年亮麗封關，全球資金寬鬆，持續營造有利金牛年的好氣氛。外資封關周終止連三賣轉為買超62億元，風險偏好度見...

金鼠年封關 股民平均賺百萬

台股金鼠年昨天封關「紅通通」，終場收在一萬五八○二點，為歷年封關新高，也是農曆年封關第四度站上萬點，全年漲幅高達三成，累...

鼠年封關台股收漲96.18點 三大法人賣超21.94億

台股金鼠年封關，今（5）日開高，終場以15,802.4點作收，上漲96.18點，成交量2,804.07億元，鼠年上漲3,...

當沖交易熱吸引年輕投資客 專家提點小心雷區

在資金行情帶動下，台北股市指數一度站上萬六大關，單日成交金額動輒二、三千億元，其中當沖交易也成為帶動交易量攀升的主因之一。股票當沖被形容為無本生意，吸引不少資金相對較少的年輕人投入，但專家提醒，當沖交易最好先根據自己的風險承受度設定停損，標的也要選擇周轉率高的個股，最重要的是要能看對趨勢。

鼠年亮麗封關！台股漲96點收15,802點 全年漲3683點

台股今(5)日收盤指數15,802.4點，上漲96.18點，成交量2,804.07億元；台股在鼠年再度亮麗封關，鼠年上漲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。