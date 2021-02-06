台股金鼠年封關 寫十亮點

台股昨（5）日金鼠年封關，在押寶紅盤行情資金提前進場卡位下，終場上漲96點收15,802點，是史上首度以「萬五」行情封關，全年並締造上漲3,683點、2,000年網路泡沫後上漲最多等十大亮點。

美股散戶投機交易熱潮退散，加上拜登政府擬祭新一輪經濟紓困方案，多頭重占上風，台股也在賣壓宣洩告一段落後展開反彈，昨日由晶圓雙雄、聯發科、日月光投控等大型半導體股領漲，在封關日完美收紅，終場上漲96點收15,802點，成交量略增至2,869億元。

外資昨賣超56.2億元，連三賣，本周買超62億元，終結連三周賣超；外資在台指期留倉空單增1,772口至22,661口，顯示仍以避險心態操作台股。八大公股行庫則轉為買超15.2億元。

金鼠年的台股有十大亮點：一、封關指數15,802點，為史上首度以「萬五」行情作收；二、指數共上漲3,683點，是2,000年網路泡沫後最多，漲幅為30.3%；三、上市櫃總市值達52.5兆元，首度突破50兆元大關，金鼠年大增12.2兆元，單一農曆年度最多。

四、護國神山台積電市值攀升至16.3兆元，寫單一個股新高，金鼠年市值增7.7兆元，史上單一年度增加最大；五、護國群山成型，繼台積電、鴻海，聯發科市值也逾1兆元，還有台達電、聯電奮力跟進。

六、受惠於去美化、去中化、宅經濟等商機，上市櫃公司2020年營收35.46兆元，為歷年最佳成績；七、上市櫃公司獲利有望連四年逾2兆元；八、大立光等登上或曾登千金股達八檔，曾登2,000元俱樂部達四檔，歷史最多。

九、 散戶搶進，尤其封關前一個多月上市櫃成交量頻爆4,000億元以上天量，當沖占比亦在35%以上居高不下；十、外資在金鼠年大幅賣超6,390.6億元，歷來最多。

綜合各大投顧法人看法，如果封關期間美股並未出現大幅波動，金牛年紅盤行情將審慎樂觀，隨內外資買盤回籠，將挑戰元月21日16,238點歷史高點。