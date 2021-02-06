股海自由行／資料中心、NB、蘋概 帶勁

我們看好台股農曆年後的行情將延續元月多頭力道，主因2月陸續公布的企業財報將延續1月優於預期的趨勢，支撐企業獲利維持上修循環。其次，則是農曆封關期間，市場關注15日英特爾新CEO上任後對委外訂單商機的談話，倘若能釋出更明確的委外比率與速度，有利增強半導體業的長期展望，也支撐國際資金回補台股的誘因。最後，則是歹戲拖棚的美國總統拜登1.9兆美元財政刺激方案，倘若能夠順利過關，有助美國經濟復甦腳步加快。

本波企業獲利預估持續上修，是支撐本波台股從2020年4月下旬之8,523點，上漲至今年初最高16,238點的關鍵動能。既然如此，企業獲利持續上修與否將攸關台股多頭的續航力。我們用宏觀與微觀的指標，均可推估出本波企業獲利的上修周期應可延續下去。

在宏觀的指標當中，我們認為美國製造業新出口訂單指數，可用來預測企業獲利修正預期的方向，且領先約三至六個月。每當新出口訂單指數維持擴張階段，均可預告接下來的企業獲利將容易呈現上修循環，背後的經濟含意，即訂單量的提升，帶動接單的企業其營收與獲利自然跟著增加。截至今年1月，美國製造業新出口訂單指數已連續八個月維持擴張，預告至少未來三個月，台股企業獲利延續上修應無意外。

在微觀的指標裏頭，台積電資本支出的調整周期，與台股企業獲利的修正周期亦步亦趨，且前者更領先後者約三到六個月。台積電於今年1月14日法說釋出遠優於市場預期的資本支出目標，此舉將帶旺整體半導體供應鏈，進而支撐科技股與台股獲利跟隨上修，這背後可能隱含HPC需求更加強勁、英特爾委外商機更加明確、汽車應用商機的持續擴大等諸多正面的展望。

而從近期微觀的企業財報當中，也可支撐企業獲利將延續上修的方向。就美股而言，最近一季的企業盈利增長大多優於預期。根據Fact Set統計，已有四成的S&P 500成分公司公布財報，當中有八成以上企業每股收益超出市場預期。如果這個比例保持不變，S&P 500成分公司盈利超過預期的百分比，將達到十餘年來的最高水準。

另就主要終端電子裝置出貨預估而言，彙整近期指標企業的展望，包含NB、蘋果iPhone、5G手機、汽車電子等普遍都有上修的空間，由此支撐企業獲利持續上調的潛力。數位經濟帶動NB的需求較預期來得持久且強勁，今年全年NB出貨量年增率將由原預估之2%上修至8%。

受惠美國電信商推出蘋果iPhone 12系列的0元購機方案，帶動強勁換機需求，以及填補部分華為高階機種的空缺，也帶動iPhone在中國大陸市占率的持續提升，預期今年iPhone全年出貨量將有機會由年增率原估之16%上修至24%。

中國大陸智慧型手機品牌積極推出平價5G機種，帶動全球5G手機的滲透率呈加速態勢，今年5G手機的滲透率已由原預估之30~35%提高至接近35%。5G升級潮將帶動半導體與電子零組件內含價值的提升，由此支撐相關供應鏈獲利將獲得上修的契機。

儘管上述利多有利支撐基本面與台股維持正向發展，但要注意幾項潛在風險，包含：1.科技業度過上半年淡季不淡之後，下半年旺季不旺的機率也開始提升。2.伴隨通膨壓力升高，美國聯準會量化寬鬆（QE）縮減的擔憂，今年下半年開始增溫。3.美國疫情逐漸舒緩後，拜登的企業增稅政策可能會開始討論並付諸實施。

投資建議而言，我們看好接下來企業獲利有上修潛力的族群，包含半導體、雲端/資料中心、NB、蘋果iPhone與MacBook、汽車電子等。

（作者是凱基投顧董事長）