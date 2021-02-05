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鼠年亮麗封關！台股漲96點收15,802點 全年漲3683點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股漲96點收15,802點。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
台股漲96點收15,802點。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

台股今(5)日收盤指數15,802.4點，上漲96.18點，成交量2,804.07億元；台股在鼠年再度亮麗封關，鼠年上漲3,683.69點、漲幅達30.3%。

台股今日早盤在台積電（2330）領軍之下，曾勁揚200點以上，攻高到15,938點； 半導體族群是盤面強勢焦點 ，天鈺（4961）、聯發科（2454）、聯詠（3034）、日月光投控（3711）及愛普（6531）都是盤面強勢；此外，南電（8046）、欣興（3037）、國巨（2327）、車王電（1533）等股也是盤面量價俱揚個股。

今日是鼠年最後一個交易日，投資人也擔心農曆年假期間的不確定風險，盤中出現獲利賣壓，強勢股漲幅收斂也將大盤指數漲點拉低至百點以內，但疫苗股趁勢崛起，合一（4743）急攻漲停，高端疫苗與國光生（4142）等股也表現耀眼。運輸類股中的航空股表現不錯，但貨櫃三雄股則走勢疲軟。

台股 疫苗

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