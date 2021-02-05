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迎春節國道旅客高峰 南仁湖價量具揚、盤中漲逾7%

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

南仁湖（5905）今（5）日股價表現亮眼，盤中股價來到11.2元，暴量上漲，漲幅逾7%。市場主要看好，農曆春節將至，連續假日帶動高速公路車流量大增，服務區業績將因此提昇，除了經營高速公路服務區，南仁湖近年積極布局公路驛站開發已見成效，陸續取得雲林古坑綠色隧道交流驛站、台東大武之心南迴驛站，同時經營有成的海生館也將陸續增添台中、高雄新據點。

南仁湖去年營收11.77億元，年衰13.10%，主要受到疫情影響旗下國道服務區與休閒事業的營運，並使得去年前三季每股純益來到0.18元，年衰超過5成。不過，去年初南仁湖在三地開發董事長鍾嘉村順利入主後，去年底也宣布將與富邦集團簽約合作高雄海洋館，是繼屏東海生館、台中海生館後，旗下第三座海洋生態館。另外，台中海生館也預計於2022年正式啟用，隨著新事業逐漸開展，南仁湖也增添營運活水。

高速公路 疫情

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