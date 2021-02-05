新冠疫苗題材加持 高端疫苗盤中股價創新高

台股封關日走高，高端疫苗（6547）持續受惠於新冠肺炎疫苗題材，今(5)日開高走高，一度衝上漲停148.5元，刷新歷史天價，盤中漲幅逾9%；國光生（4142）也是上漲表現。

高端疫苗在1月19日獲食藥署施打許可，高端疫苗已可進行二期人體臨床試驗，高端疫苗所開發的新冠疫苗，目前正在台大、林口長庚、榮總等11家醫院進行二期臨床試驗，市場傳出，高端疫苗力拚6月前供應台灣新冠疫苗。

國內新冠疫苗傳出新進展，推升高端疫苗股價表現，今日以137元開高，一度衝達漲停148.5元，但未鎖住，盤中漲幅9.25%；除了高端疫苗，國光生今日以51.3元開出，一度拉升至53元，盤中漲幅1.76%。

高端疫苗領軍下，生技股合一（4743）也攻上漲停220元，另外中天（4128）也亮燈漲停攻上60.7元。