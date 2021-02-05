譜瑞目標價 外資喊出1,600元新高預測

晶片高價股指標譜瑞-KY（4966）法說會展望優於市場預期，外資圈在台股封關前夕啟動積極上修，包括瑞士信貸、滙豐、摩根士丹利及野村等都上修目標價，滙豐並一口氣將譜瑞目標價升至1,600元，為外資最樂觀的股價預測。

利多激勵譜瑞今封關日強勢大漲，盤中漲近半根停板，重返1,300元大關。

主要外資對譜瑞的目標價調整，包括滙豐升至1,600元，摩根士丹利提高到1,555元，瑞士信貸和野村都調高到1,500元。此前外資最樂觀是摩根士丹利喊出1,500元。

譜瑞第1季展望高出市場預期，滙豐彙整三大焦點，包括一、居家辦公的需求續強，譜瑞TCON及SIPI成長性凌駕PC市場，MiniLED導入NB進一步推動產品平均價格擴張，其次PCIe 4.0、USB 4.0發展有利高速傳輸晶片動能，三是譜瑞合作的代工廠能確保晶片順利產出。

滙豐指出，拜高速傳輸需求增加，今年PCIe 4.0 retimer對譜瑞的營收貢獻比預期成長到5%，明年增加到14%，計入USB 4.0產品出貨成長，推算譜瑞高速傳輸部門收入於今明年的複合成長率達37%，整體每股純益（EPS）提高到57.6元、71元。

野村也認為，譜瑞今年成長性將優於PC市場，雖然PCIe 4.0 retimer的貢獻度不比PC產品，但對毛利率成長有幫助。目前譜瑞在PCIe 4.0 retimer具領導地位，競爭壓力小。