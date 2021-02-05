外資目標價都喊上千元 聯發科、聯詠盤中飆上歷史新高

多家外資看好聯發科（2454），目標價喊上千元，上看1,350元，聯發科股價也直往上衝，準千金股架勢十足，今(5)日開高走高，一度衝達987元，再創歷史新高，同時帶動高價股及IC設計股的漲勢，其中，外資目標價也喊到千元的聯詠（3034）表現更是搶眼，攻上漲停479元鎖死，同樣刷新歷史天價。

多家外資調高聯發科目標價至千元以上，近期傳出聯發科打進蘋果100%持股的潮牌耳機廠Beats供應鏈，是聯發科首度擠進蘋果供應鏈，另外，最新發表新的5G晶片「M80」，支援毫米波（mmWave）及Sub-6GHz雙5G頻段，今年將送樣客戶；科技網站報導指出，這款晶片讓聯發科加入5G毫米波，也就是「真5G」的競賽。

聯發科去年每股純益26.01元，今年第1季營運展望樂觀，季營收有機會突破1,000億元，創歷史新高，近期股價持續朝千元前進，今日以955元開高，一度拉升至987元，創歷史新高，盤中漲幅2.21%。

聯詠法說會後多家外資調高目標價，一家亞系外資將評等由原先中立調高至買進，目標價由310元調高至520元；另一家亞系外資重申買進評等，目標價則由630元大幅調高至1,000元，是外資圈最高。

4家美系外資重申買進或加碼評等，目標價分是是由346元調高至515元；由510元調高至576元；由444元調高至606元；由450元調高至520元，其中兩家重申買進，兩家重申加碼，調高後目標價介於515~606元。

日系外資重申優於大盤表現評等，目標價由325元調高至500元；歐系外資重申優於大盤表現評等，目標價由500元調高至620元。

聯詠今日以469元開出後直衝上漲停479元，創下歷史新高，盤中漲停追價單超過5,000張。