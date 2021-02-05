櫃買中心債券ETF及ETN獎勵活動 1月得主出爐

櫃買中心債券ETF及ETN獎勵活動1月全民開獎已於2月1日完成抽獎，共計有80名投資人得奬，每名可獲得1,000元百貨公司禮券，詳細名單已公布於櫃買中心官方網站（ https://www.tpex.org.tw/ ）。

櫃買中心表示，這次債券ETF及ETN獎勵活動為期6個月，投資人可多加把握機會參與抽獎活動。每月於活動期間買賣債券ETF或ETN達標，即可參加當月抽獎活動，每名可獲得百貨公司禮券1,000元；另外，累計每季交易金額達標者，還可以參加額外加碼的抽獎活動，有機會獲得10,000元百貨公司禮券，投資人可直接上網查詢是否幸運中獎，櫃買中心也會主動寄出中獎通知。

此外，證券經紀商業績競賽龍虎榜，依櫃買中心統計110上半年截至1月底，債券ETF交易量暫居前五名的證券經紀商分別為富邦綜合證券總公司、元大證券總公司、凱基證券台北分公司、國泰綜合證券總公司、永豐金證券總公司；ETN交易暫居前五名的證券經紀商分別為統一證券台中分公司、統一證券總公司、統一證券敦南分公司、群益證券台中分公司、統一證券屏東分公司。

櫃買中心表示，將於活動期間結束後，對積極推廣債券ETF及ETN商品的證券商給予競賽獎勵，櫃買中心誠摯邀請各證券經紀商一同共襄盛舉。