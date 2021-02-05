日月光喊打線封裝產能將缺一整年 盤中股價漲逾8%

半導體封測龍頭日月光投控（3711）昨（4）日舉行法說會，營運長吳田玉表示，打線封裝需求比預期更強，預期今年一整年都將呈現供不應求的情況，再加上法人也順勢調高該公司營運目標，估該公司今年每股獲利可挑戰7元水準，今年營運看好下，該股今（5）日盤中股價一度大漲逾8%。

日月光去年繳出每股獲利創下歷史新高表現，該公司更預期，今年日月光投控的營收不僅可望逐季上揚且由於價格看好，今年毛利率也是看升，尤其，先前預期打線封裝產能可能緊俏至上半年，但昨天法說會上，日月光修正表示，目前看來，產能將缺一整年。

在接單、營運滿載且全年接單價格看上揚的情況，市場外資法人也紛紛調升日月光投控的目標價，去年日月光全年每股獲利繳出6.47元的歷史新高，法說會之後，多家研究機構預估今年日月光投控的全年每股稅後純益預估值都落在7元至7.8元之間，全年獲利表現成長趨勢明確。

市場看好今年營運展望下，激勵日月光今日股價早盤開出之後就大漲逾8%，盤中股價高點來到106元，市場法人看好，該股後市有機會在年後先挑戰前波創下的股價歷史高點109.5元。