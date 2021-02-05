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邊境管制鬆綁有望 雄獅、鳳凰等旅行社股反彈

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
台灣旅遊業龍頭的雄獅旅行社。圖／聯合報系資料照片
台灣旅遊業龍頭的雄獅旅行社。圖／聯合報系資料照片

趕在台股封關日，中央流行疫情指揮中心為旅行社股送來利多，國人可望今年6月開始打疫苗，邊境鬆綁有望，激勵旅行社股今日上演反彈行情，龍頭股雄獅（2731）早盤急拉來到77.7元，漲幅逾8%，鳳凰（5706）、五福（2745）股價全面反彈。

政府有意在疫苗覆蓋率達6成開始逐步鬆綁邊境管制，今年底開放出國旅遊可期。法人表示，疫苗開打後，下一步就是國境鬆綁，蟄伏已久的海外旅遊市場一旦爆發，至少會維持2-3年的火熱。不過，當中變數還是不少，包括國人施打的意願與速度，還有海外疫情的情況，即便如此，逐步鬆綁邊境管制對旅行社而言仍是大利多。

另一方面，迎接春節連續假期商機，國旅市場火熱。法人表示，由於已經連續5天沒有新增本土病例，加上政府也有意維持國旅熱度，主張落實防疫新生活可以過正常生活，包括出遊，國內旅行社也掌握春節出遊商機，強打國旅市場。

雄獅表示，每年農曆春節台灣民眾喜歡選擇出國旅遊，今年受疫情影響則紛紛轉為國內旅遊，根據內部統計，國內旅遊市場需求大幅提升， 2月10日至2月16日春節國內熱門飯店訂房率已經達八成，花東地區的五星級熱門住宿甚至已經超過9成。

雄獅並投入大量資源布局台灣目的地市場，精選全台各大區域的頂級飯店，讓民眾春節期間出遊保證有房有位，並提供「私人訂製小包團」及自由行「動態打包」等創新服務，讓民眾在今年春節都能滿足各種出遊的需求。

春節 旅行社 疫情

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