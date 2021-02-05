外資喊買日月光、目標價升至145元 盤中爆量漲

半導體缺貨從上游缺到下游，日月光投控（3711）展望強勁，外資全力喊「買」！新一波包括高盛、大和、滙豐及摩根大通四家外資都上修目標價，並以高盛大幅提高到145元最樂觀，利多激勵日月光今（5）封關日開盤大漲，早盤漲幅飆破7%，一小時就累積逾4萬張熱量，扮演強勢焦點。

主要外資最新股價預測，包括高盛目標價100元拉升到145元，滙豐95元拉高到135元，摩根大通110元升至120元，大和90元提高到110元，另摩根士丹利維持「優於大盤」評等及118元目標價。

高盛彙整日月光法說會令人驚豔的三個亮點，包括ATM業務成長性達邏輯半導體市場的兩倍，後者預估成長5%-10%；EMS動能比ATM更猛，成長性更勝後者；拜ATM和EMS雙開攻，今年集團營益率預估提高1.5個至2個百分點，是去年大幅反彈後，再展高成長動能。

高盛指出，上述反應日月光充分受惠5G手機及基建、HPC等，帶動封裝測試與SiP需求增加，集團產品均價（ASP）有不斷成長潛力。因應產能緊俏，不少客戶也已經簽訂長約，有利長期營運。其對日月光今、明年EPS預測落在7.7元、8.2元，2023年挑戰8.7元。