台積電開漲11元領軍 台股開盤勁揚近百點

股票市場千變萬化，而影響股價的因素也是百百種，有的是基本面，有的是籌碼面，有的是技術面，也有的是消息面。不過我今天想要跟大家來討論，或者是說分享的是另外一個，一般人不容易接觸到的層面，就是初級市場的SPO，或者是說初級市場的募資行為。

2021-02-05 10:21