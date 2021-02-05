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台積電開漲11元領軍 台股開盤勁揚近百點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股即將封關。(本報資料照片)
台股即將封關。(本報資料照片)

台股今(5)日開盤指數15,805.76點，上漲99.54點；台積電（2330）開盤價638元，上漲11元。

台股今日開盤，群創（3481）開漲近5%，聯發科（2454）股價開盤衝高到964元也續創新高，漲幅超過1.5%。天鈺（4961）也衝高到163.5元，漲幅超過4%。

第一金投顧表示，隨著封關日在即，大盤成交量能呈現萎縮，短線加權指數預計將轉為高檔震盪整理，在未破月線之

前仍可以偏多操作，後續待春節假期過後買盤歸隊，量能若可以補上，才有利指數往上續攻。操作上，農曆年假期間較大變數為台灣本土新冠疫情的變化與發展，不過，根據歷史統計數據，有 80%機率可望開出紅盤；因此，只要嚴控資金水位仍可抱股過年。

台股 台積電

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