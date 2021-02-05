台股封關前夕 外資大賣百億

台股封關前震盪加劇，長假效應促使外資賣超逾百億元，大盤昨（4）日上下震盪近200點。今日為金鼠年封關最後交易日，法人建議降低整體持股水位，但四大金牛年族群可續抱過年，包括基本面佳、具題材面、本周法人未減碼及高殖利率股等。

昨天台股開低走低後拉高震盪，最高點15,801點未再創反彈高，盤中一度重挫164點、下探15,606點，後跌幅收斂，終場指數下跌65點、收15,706點，上市櫃總成交量為3,106億元，其中上市為2,562億元，為連兩天低於5日均量的3,005億元。

法人分析，台股近日盤面有兩大現象，其一是持續量縮，昨為今年以來新低，5日均量連五降；其二是當沖比近日維持在38%、39%新高水準，顯示市場投資人在農曆長假前抱股過年意願偏低，多選擇觀望或短線交易。

昨天台股賣壓大，主要來自外資法人，單日賣超116.9億元，累積今年以來賣超逾千億、達1,012.5億元，惟2月來仍是買超118.6億元。

外資賣超集中在友達、彩晶等面板股，及玉山金、中壽、開發金等金融股，但買超同是面板股、但漲幅較落後的群創，及長榮航、陽明等航運股。投信、自營商持續力挺台股買超，各3.5億元、0.5億元，合計三大法人賣超112.9億元。至於八大公股券商則賣超1.3億元。

兆豐投顧董事長李秀利建議抱股過年的四選項：一是有基本面的個股，二是具題材面的族群，三是法人本周未減碼的個股，四是高殖利率概念股。四大類股均是金牛年長線看旺的亮點族群。

根據法人看好的四大族群，篩選出相對應的個股，1月營收表現佳者，包括驊訊、譜瑞-KY、群電等，元月營收同步呈現月增、年增；其次為有機會納入新季度MSCI指數成分股者，如南電、富邦媒、世芯-KY等；本周三大法人同步買超個股則包括陽明、日月光投控、美利達等；至於高殖利率族群，則含括台泥、和碩、冠德等。