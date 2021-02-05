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鼠年75％個股 表現輸大盤

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北報導

鼠年台股封關在即，全年指數雖大漲逾3,500點，統計至昨（4）日強揚29.6%，然有74.4%個股股價表現「劣於大盤」，高達1,300檔個股漲幅不及大盤。

資深投資人感慨地說，「台股大漲，但多數投資人只是看爽的。」

根據統計，自2020年1月30日鼠年新春開紅盤，一直到昨日為止，鼠年大盤上漲3,587點，漲幅29.6%；上市櫃公司總計1,748檔個股中，股價漲幅優於大盤的有448家、占比25.6%。

同期間，個股股價雖上漲，但漲幅不及大盤的有538檔，占比30.8%；至於一年來股價表現不漲反跌、呈現負報酬的個股則有高達762檔，占比43.6%。

話句話說，儘管鼠年台股有448檔上市櫃個股打敗大盤，但還是有高達1,300檔個股，全年績效「劣於大盤」，占比高達74.4%，等同每四檔個股就有三檔跑輸指數。無怪乎投資人高喊鼠年投資錢難賺。

法人解析，造成「指數表現強，但個股漲幅弱」的主要原因，來自這一年來推升大盤的主要功臣是台積電、聯發科等大型權值股，然而相關權值股都是高價股，讓不少小資族只能望股興嘆。

不過不少聰明的小資族已開始轉向零股存股搶搭權值股上漲的順風車，成為台股最新的流行趨勢。

個股 台股

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