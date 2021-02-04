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慧榮去年Q4財報優於預期 今年營收估成長20%~30%

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

快閃記憶體控制晶片大廠慧榮科技今天晚間公布去年第4季財報，營收表現優於預期，達1億4,390萬美元，季增成長14%，毛利率49.3%，優於前一季的49.1；去年第4季稅後純益2,992萬美元，每單位稀釋的美國存託憑證(ADS)純益為0.86美元(約新台幣24元)也優於預期。

公司展望本季雖面臨晶圓代工產能吃緊，但因訂單滿載，且已取得晶圓代工廠產能支援，因此本季將不受季節性影響，營收仍可季增7~12%，毛利率介於48%至50%之間；今年全年營收將介於6億5000萬至7億美元之間，比去年大幅成長20%-30%，毛利率介於47%至49%之間。

慧榮去年全年營收5億3,952萬美元，年增17%，毛利率49.2%，全年稅後淨利1億1,355萬美元，每單位稀釋的美國存託憑證(ADS)盈餘3.24美元(約新台幣91元)，表現亮眼。

慧榮去年第4季三大產品線營收與去年第3季相比，固態硬碟（SSD）控制晶片成長5%~10%，嵌入式快閃記憶體（eMMC）/UFS大幅成長65%~70%，SSD解決方案減少30%~35%；去年全年和前一年比較，SSD控制晶片成長15%~20%，eMMC/UFS成長35%~40%，SSD解決方案則成長35%~40%。

慧榮總經理苟嘉章表示，在客戶訂單穩健成長帶動下，第4季營收優於預期，主要是提供給智慧型手機和IOT裝置的eMMC/UFS控制晶片營收表現尤其亮眼，而SSD控制晶片也持續受惠於PC的強勁需求，SSD解決方案則因季節性因素而減少出貨。

展望未來，苟嘉章表示，目前晶圓代工產能吃緊，所幸慧榮取得的產能已能滿足今年的營收預估。本季營運將不受季節性因素影響，目前公司訂單滿載，而全年度訂單也遠超過營收預估，將持續帶動公司穩健成長。

他強調，這些強勁訂單需求主要來自PC、智慧型手機、IOT裝置OEM市場，加上SSD及eMMC/UFS控制晶片不斷增加的開案量。他並樂觀看待，這一波需求將持續延燒到2022年。

控制晶片 營收

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