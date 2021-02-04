力士1月營收創歷史新高 達9,005萬元 年增1.64倍

功率半導體晶片設計公司力士科技（4923) 今日公布1月合併營收9,005萬元，年增164%，創單月新高紀錄。

力士表示，1月營收創高 ，主要受惠疫情驅動居家辦公、遠距教學等對於PC、筆電(NB)、網通伺服器、電源供應器等消費動能，帶動主要客戶對於公司旗下主要產品的拉貨力道。

力士指出，受惠於後疫情時代，催動公司旗下客製化金氧半場效電晶體（MOSFET）產品應用於筆電市場的滲透率提升，挹注1月筆電應用領域銷售業績年增273％、且占公司整體營收比重增加8.8個百分點至30.6％，加上近年來美中貿易戰轉單效益、5G NR商轉化加速等趨勢明確，在全球8吋晶圓代工產能大吃緊下，擁有高效能MOSFET設計能力、專利、專屬晶圓代工廠與封測廠製程平台、穩定的產品品質及供貨量等競爭優勢的力士，成功爭取更多訂單交期長、其他客戶轉單，且毛利率優於平均水準的訂單合作機會，這也是力士整體單月營收表現自去年7月起一路穩健增加的主要原因。

力士進一步表示，公司除爭取更多客製化RTG專利技術系列MOSFET的消費性電子產品應用的廣度外，也積極開發新一代MOSFET技術，目前已成功切入國際筆電大廠充電變壓器之台灣唯二MOSFET合格供應商，且產品有別於市售目前整流電壓最高60V的效率，更進一步拉升至100V水準，並於今年初已開始試量產出貨，有助於對公司未來整體營運帶來正面的挹注。

展望本季，力士仍看好MOSFET龐大的市場成長需求，雖第一季向為農曆春節、工作天數較少的出貨淡季，但公司兩大主要業務持續火力全開，搶攻更多全球消費性電子產品MOSFET市場。

力士也強調因在手訂單排程已至今年第2季，面對晶圓代工廠產能吃緊、投片成本及封裝成本增加，公司已陸續與主要客戶於今年開始溝通調漲價格的幅度，同時積極與主要合作晶圓廠製程平台協調擴增投片產能、以及與更多封測廠的合作可能性，讓公司今年整體營運保持良好的成長動能。