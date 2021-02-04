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台股封關前量縮觀望 跌65點收15,706點
封關倒數最後2個交易日，台股今（4）日，指數在平盤附近震盪整理，下跌65.1點，指數收在15,706.22點，指數持續站在均線之上，成交量達2,536.59億元。
盤面上，類股漲跌互見，今日以運輸費股漲幅較亮眼，食品、造紙、生技醫療、觀光等族群也有不錯的表現；權值股方面，台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、聯電（2303）等紛紛在盤下震盪。
展望後市，封關前投資人觀望氣氛轉濃，成交量能萎縮，短線指數上攻不易，加上15,800點以上高檔大量套牢區壓力重重，仍需時間與空間化解套牢賣壓，建議可抱股過年，但也要做好避險布局。
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