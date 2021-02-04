群益證春節放眼國際 複委託股市服務不打烊

群益金鼎證券盛大公布投資理財「春節不打烊」活動!台股封關在即，春節連假中，投資人將目光轉向海外股市觀察資金風向。為此群益證特別推出「春節不打烊」活動，讓客戶於春節期間也能同步掌握全球市場脈動。

為了因應廣大的投資客戶，群益金鼎證券推出「春節不打烊」活動，每年於春節期間開跑，年年吸引許多客戶熱情參與，不但客戶可隨時以網路下單複委託股市，交易室更於春節期間提供接單服務，讓客戶在台指期封關期間，仍能掌握全球市場行情，在全球股市一片榮景之下，預期將可吸引持續關注全球股市的投資人，掌握國際股市投資契機。

群益證說，持續耕耘每位台股投資人，更透過「複委託不打烊」提供複委託投資人全年無休的優質環境，期望牛年到來，全球股市持續「金牛」行情，協助投資人賺進滿滿荷包的投資財。群益證總是為客戶著想，為提供國內投資人最即時的全球市場訊息，持續推出各種不同理財投資活動，深獲好評、領先同業的創新作法，深受投資人喜愛，期望在新的一年，仍將秉持回饋投資人的理念，為投資人送上更多好彩頭。