紅色鏈搶單 瑞信對鴻海開出降評第一槍

看好電動車爆發，外資圈對代工大廠鴻海（2317）啟動財測上修，但瑞士信貸今（4）日出具報告，反向示警立訊等紅色供應鏈崛起，恐比預期更早侵蝕鴻海iPhone組裝訂單，使集團代工份額及利潤遭到壓縮，下修鴻海評級至「中立」，開出降評第一槍。

瑞士信貸指出，鴻海股價波段大漲近50%，已經強勢反映電動車利多，此時更值得注意，新事業效益還沒顯現，iPhone代工業務卻面臨激烈競爭，預估鴻海第1季營運衝高後，第2季起成長停滯，為此率先降評，建議投資人觀望。

這也是外資圈今年來積極上修鴻海，首度有券商降評，此前瑞銀證券才剛在3日把鴻海目標價提高到160元，喊出外資圈對鴻海的新高價。新一波調升潮瞄準150-200元的股價區間，市場高度樂觀，甚至有法人認為不久就會出現「張博凱第二」，過去張博凱在任職麥格理期間把鴻海目標價喊到200元。

瑞信表示，鴻海股價大漲，多數投資人看到電動車潛力，卻忽略仍扮演集團主力的iPhone事業挑戰加劇，在紅色供應鏈進逼下，預測鴻海今年拿下的iPhone 13訂單價量齊減，份額進一步萎縮；iPad訂單也會被大陸供應鏈瓜分而減少。

相對地，瑞信認為，鴻海雲端事業將保持成長，在雲端解決方案提供者（CSP）的份額持續擴張，電動車事業也會在長遠迸發可觀能量，但具體成果可能到2023年才看到，對比股價大漲一波，投資人應回歸基本面，特別是鴻海短中期營運可能低於預期。

瑞信指出，拜高階iPhone 12熱銷，鴻海第1季成長無虞，但第2季起年成長幅度恐大幅縮小，建議操作觀望。其對鴻海今、明年每股純益（EPS）預測調整為9.4元、10.2元，目標價91元提高到123元，3日收盤換算的漲幅僅有5%。