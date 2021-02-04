蔡鎮村：審慎樂觀抱股過年 搭配選擇權避險部位為宜

台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村指出，近三天以來，美元走穩，美元指數站上91，對台幣升值有緩和效果，加權指數漲633點或4.18%。但在穩懋（3105）法人說會的第1季展望保守，今（4）日股價重挫；傳蘋果將投資南韓起亞汽車（KIA）4兆韓元（約36億美元），為研發中的Apple Car建立生產設施，鴻海（2317）賣壓湧現而開低，台積電（2330）在ADR領跌之下也開出低盤。

使加權指數開低盤，早盤一度跌約165點，抵15606點，二月台指期貨跌231點。在投資人買盤進駐，台積電翻紅，及下午將有季營運法人說明會主流個股走穩之下，加權指數回升到15,801點。

蔡鎮村表示，距春節封關僅兩個交易日，或有抽離資金者的避險需求，以及投資人有好彩頭的習性，兩種不同屬性多空交投之下，封關前個股及指數盤中震盪幅度擴大，交易人雖然可以審慎樂觀抱股過年，但以逢低布局訂單能見度高及營收大幅成長的個股，並搭配選擇權避險部位為宜。