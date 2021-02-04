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高股息誘人！ 00882掛牌溢價衝 股價大震盪

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
中信中國高股息掛牌交易火熱，股價大幅擺盪。券商軟體
中信中國高股息掛牌交易火熱，股價大幅擺盪。券商軟體

訴求7%高配息的「中信中國高股息」（00882）今（4）日正式掛牌，在高息吸引力下，該ETF一開盤就啟動逆台股大幅上漲的「蜜月行情」，溢價跟著暴衝，隨即造市商介入，ETF高點回落，又吸引喜好「沖沖樂」的買盤，不到半小時，00882已累積3.5萬張大量，為今天台股十大熱門交易股。

00882瞄準中國高息股，傳出配息率可達7%，不僅比下台股，全球低利率之際更是難尋的驚人配息率，1月底中信投信募集三天，00882就磁吸44億元的資金，創下該投信ETF募集紀錄。今天掛牌交易，00882一如預期湧現買盤，台股開盤大跌，該ETF噴漲2%，早盤最高更翻漲3%。

00882強漲主要受買盤推波，從中信投信官網看，該ETF早盤溢價也飆到2%、3%，足見指數漲幅沒那麼大，是買盤太激情。對此造市商也快速介入，00882迅即出現反轉的跳水走勢，漲幅收斂到1%內，不過低檔又有買盤再搶進，ETF轉演V型彈，上沖下洗料吸引當沖投資人。

由於買盤推升，00882交易火爆，半小時就累積逾3.5萬張熱量，近40分將近4萬張，為台股前十大熱門股。至於同步掛牌的首檔ESG債券ETF-中信ESG投資級債（00883B）、中信低碳新興債（00884B）受債市起伏影響震盪小跌，跌幅低於台股。

法人推估，00882全天交易量可能挑戰過往國泰永續高股息（00878）、國泰台灣5G+（00881）等熱門ETF上市紀錄，但投資人也要留意折溢價，現00882漲幅重新擴大，溢價再度飆到1%以上。

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