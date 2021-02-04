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史上首次？ 蔡英文將視察？ 證交所：積極了解中

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
蔡英文總統（右）與行政院長蘇貞昌（左）。記者胡經周／攝影
蔡英文總統（右）與行政院長蘇貞昌（左）。記者胡經周／攝影

傳出總統蔡英文將於下周一（8日）視察證交所，為史上首次，對此證交所公關體系表示，尚未掌握到消息，正積極了解中。傳聞蔡英文將由金管會主委黃天牧陪同視察，證交所董事長許璋瑤、櫃買董事長陳永誠、集保董事長林修銘及期交所董事長吳自心都與會；總統大陣仗到訪將提前向股民拜年。

報導指出，台股2020年創天價、創天量，是蔡英文任內一大政績，在「金牛年」將至的此刻視察證交所別具歷史意義。「證券F4」長官將全數出席，祭出最高規格的陣仗歡迎總統。

但證交所對相關消息三緘其口，公關體系今日也回應，尚未掌握到消息，還在積極了解中。5日台股鼠年封關，證交所總經理簡立忠例行到證交所記者室，宣布過去一農曆年台股的表現成績，預料將對總統視察有進一步說明。

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