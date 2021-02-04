美股漲跌互見 台股跌73點開在15,697點

封關倒數，加上美股漲跌互見，使台股今（4）日開盤跌73.57點，指數開在15,697.75點，早盤台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等調節壓力沉重，連帶使加權指數跌幅持續擴大，跌逾150點，指數回測15,600關卡。

美股弱勢震盪，四大指數收盤漲跌互見。受惠GOOGLE財報表現亮眼，且ADP就業人數、ISM服務業優於預期，以及拜登團隊於國會加速1.9兆刺激案的推進，而提振航空、郵輪、能源等周期股表現強勢，帶動那斯達克指數盤中一度接近歷史新高。不過，尾盤科技股賣壓湧現，費半收跌2.1%為殺盤重心。

終場道瓊工業指數上漲36點，或0.11%，收在30723點；標普500指數上漲3.86點，或0.10%，收在3830.17點；Nasdaq指數下跌2.23點，或0.01%，收在13610.5點；費半指數下跌64.4點，或2.11%，收在2982.87點。

統一投顧指出，台股上周急跌之後，本周立刻V轉，連續反彈，回補上周空方跳空缺口，指數重回月線之上。不過，考量春節長假漫漫，台灣疫情持續，以及國際金融市場不確定因素頗多；加上台股僅剩明天1個交易日就封關，昨日成交量能萎縮至3000億以下，且指數15800點以上高檔解套賣壓沉重，將壓抑指數表現空間。建議慎防風險及持盈保泰，選股僅建議漲價概念股、工具機、腳踏車、高殖利率及防禦型類股。