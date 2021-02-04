大股東申讓 台股籌碼鬆動

農曆年關逼近，資金需求拉「緊」報，配合台股多頭蓄勢再戰「萬六」大關，部分上市櫃大股東也逢高趁勢賣股求現，元月以來至昨（3）日為止，總計申讓持股已達18.2萬張、市值約62.4億元，獲利了結的操作，增添市場籌碼鬆動風險。

目前農曆年封關已邁入倒數，台股交易日僅剩最後兩個交易日，由於年前一向是民眾資金需求的旺季，部分上市櫃大股東因而開始從股市中提款。

台新投顧副總經理黃文清表示，回顧台股此波多頭走勢，從今年1月4日盤中的14,720低點，一度上漲至1月21日盤中的16,238高點，指數上漲高達1,518點，隨著指數震盪走高，國曆年開紅盤後，上市櫃董監事申讓持股案件數也隨之擴增。

歷史經驗分析，上市櫃大股東申讓持股狀況與台股大盤走勢為正向連動，台股成交量愈大、個股股價表現愈好，大股東與董監事的申報持股轉讓普遍會更熱絡，因為在行情推波助瀾下，大股東與董監事不但可賣股套現，更可獲取波段價差收益。然而申讓賣壓接續出籠，無法被市場買盤吸引，也將拖累大盤表現。

觀察上市櫃大股東與董監事的持股申讓情況，元月以來共計有約18.2萬張、市值62.4億元的申讓股接續出籠，申讓張數與金額，達歷年同期的高檔水準。

張數方面，堤維西、陽明、威剛、夠麻吉、台航、千附、禾伸堂、華固、友達、華冠、中再保、大億、家登、和碩、宏易、福壽等，都超過千張。

若從市值來看，堤維西、陽明、家登、威剛、禾伸堂、夠麻吉、華固、益安、合正、和碩、千附、大億等，都超過5,000萬元。