5日封關 大盤量縮

經濟日報 / 記者王皓正／台北報導

台股農曆年封關邁入最後倒數，外資昨（3）日終結連二買、小賣3.3億元，所幸自營商、壽險資金、中實戶、八大公股行庫等內資穩盤，高低點震盪逾百點，但盤勢仍小步向上、力守紅盤，指數上演15,800點攻防戰。

值得注意的是，2月以來，外資在現貨市場轉為買超235億元，但是期貨市場淨空單卻突破2萬口，「現貨偏多，期貨布空」的兩手策略，主要是觀望農曆年休市風險，不想要單純賭多或賭空。

台股昨天隨著美股續強，指數開高震盪，不過封關日進入倒數，市場加碼力道減弱，台積電尾盤紅翻黑，造成指數一度翻落盤下，終場則小幅收在15,771點，上漲11點，成交量縮減至2,938億元。

權值股走勢方面，台積電震盪，午盤過後賣壓出籠翻黑，終場下跌2元收在630元，三大法人連手賣超4,974張，其中外資賣超3,724張；聯發科延續漲勢續創新高，終場上漲19元收950元；瑞昱、聯詠、元大金、國泰金等均站穩盤上；鴻海收平盤。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，昨天外資終止連二買轉小幅賣超3.3億元，內資由自營商、中實戶、公股行庫等買超穩盤，而盤中特定買盤的進場拉升，推測應是以四大基金、壽險資金為主。

其中自營商買超2.4億元、八大公股行庫終止連二賣轉買超7.2億元，投信則賣超914萬元。

外資 台積電

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