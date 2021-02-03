威剛去年獲利增2.36倍 陳立白：DRAM市況萬里無雲

記憶體模組大廠威剛（3260）今日公告去年稅後純益達13.8億元，年增236%，每股純益 6.1元；威剛董事長陳立白強調，目前DRAM市況可說是萬里無雲，看好DRAM現貨價及合約價，在今年上半年將輪番漲價。

威剛昨天也結算去年第4季每股純益為1.41元，優於前一季的1.37元。同時公布元月營收達29.31億元 年增29.3%，創單月新高，公司看好本季營運績效愛惠DRAM價格上揚、出貨提升，將可明顯優於去年第4季，繳出亮麗成績。

陳立白表示，本季DRAM現貨價與合約價雙雙看漲，市場復甦態勢底定，預期今年上半年合約價及現貨價將輪番漲價，逐步墊高，DRAM市況是萬里無雲。

他強調，公司長期與上游供應商建立良好的合作關係，在價格起漲時已備貨充足，庫存效益也會充分反應在今年營運獲利表現，隨價格逐步上漲，公司整體獲利能力將同步升高。

威剛幕僚也進一步補充說，不僅DRAM合約價止跌回升，本季儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格表現也優於預期。

威剛受惠客戶需求動能強勁，1月固態硬碟（SSD）產品營收一口氣月增達三成以上，單月營收與出貨量都創歷史新高，成為最大的產品線。

陳立白看好今年NAND Flash 價格轉趨明朗，NB需求持續熱絡，加上 SSD控制IC供給短缺，今年上半年將出現「NAND Flash不缺、SSD缺貨」的奇特市況。

他強調，威剛在NAND Flash及控制IC的庫存備貨無虞下，今年SSD營收與出貨量都可望續創佳績，超越去年表現，成為DRAM產品線以外，另一個營收成長的主要動能。

陳立白進一步指出，為滿足客戶強勁的需求，去年9月至今，工廠已連續加班五個月。且巴西廠因經營效益提升，不但轉虧為盈，出貨也創新高，獲利貢獻達1.77億元，預期今年獲利仍將持續成長。

在匯兌方面，公司去年避險得宜，全年僅小幅損失1,600萬元。公司除看好今年記憶體前景，預期轉投資的台灣運彩營運也將表現不俗。

至於去年全球大型運動賽事受疫情影響停擺，威剛轉投資的運彩經營團隊也快速反應，加開足球、電競等賽事，全年仍繳出銷售金額405億元的佳績，貢獻威剛業外獲利逾3億元。

陳立白強調，運彩最辛苦的一年已過去，今年運彩經營團隊已規劃更多元的投注標的，以及加強推廣網路會員投注，預期台灣運彩銷售表現會較去年再向上成長。

威剛看好後續DRAM價格將逐季升溫，自去年12月起調控出貨策略，因而1月DRAM產品比重略為下降，占比為37.4%，SSD占比拉升至42.3%，另外，記憶卡、隨身碟及其他產品營收占比為20.3%。