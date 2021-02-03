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美股散戶苦哈哈 台股回春盼封關行情

台灣醒報 / 記者陳謙╱台北報導
散戶追捧的GameStop股價兩天崩跌逾70%，市值蒸發270億美元。(網路截圖)
散戶追捧的GameStop股價兩天崩跌逾70%，市值蒸發270億美元。(網路截圖)

被稱為「股市聖戰」的美股散戶搶購潮進到第二周，散戶集體進攻之標的GameStop連兩日崩跌，從325元下殺至90元。連帶提升美股投資人信心，大盤收復上周跌幅，也讓台股一甩上周低迷，兩個交易日就漲回逾600點，可望在封關前再度挑戰16000大關。

《紐約時報》報導，散戶的進攻標的GameStop、AMC等都在兩天內下殺超過70%，讓試圖扳倒大戶的散戶們苦不堪言。紐時統計，若以GameStop最高483元的股價來計算，至今已有270億美元市值蒸發。

但對於大戶而言，美股三大指數只花兩天就上漲超過600點，幾乎收復上周跌幅。權值股帶頭上漲的情況下，讓大戶能夠從上周的恐慌心理中不只鬆一口氣，還能繼續延續這股多頭氣勢上攻，繼續挑戰歷史最高31272.22點。

1月屢次挑戰站穩16000點均失利的台股，上周受美股崩跌影響，外資連續賣超數日，權值最重的台積電甚至跌破600元。但本周僅花了兩個交易日就將上週跳空下跌缺口補平，上漲超過600點，台積電也反彈回升至630元，且成交量維持低檔，保持多頭市場跡象。

分析師表示，在台灣經濟成長率看漲，全球疫情漸趨穩定且資金充足的情況下，台股的上漲趨勢不變。且半導體產業在世界處於領導地位的背景讓投資人可以期待鼠年的封關行情，只要籌碼面保持穩定及大盤16000點的壓力能夠順利突破，鼠年將會是台股值得期待的一年。

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