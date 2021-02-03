快訊

整理包／家長震撼彈！開學、指考延期 防疫照顧假怎麼請？

延後4天開學！2月20日原訂要補班課「變寒假」 潘文忠：免補課

永豐金證券複委託大幅成長，零售業務2020年第一

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

疫情下資金浪潮推動海外投資爆發成長，永豐金證券2020年複委託交易創下6.608億元佳績

，年成長率達55%，其中複委託零售業務表現尤其出色，以全年2,771億元的交易量，拿下

2020年券商複委託零售冠軍。

永豐金證總經理江偉源表示，複委託已成為國內投資人參與海外投資的重要管道，看好今年

整體市場仍有雙位數的成長空間，永豐金證券發展主力營運策略，從小資族存股，到即將開

辦的高資產客戶服務，全力打造領先市場的全方位複委託亮點業務。

複委託業務去年鉅幅成長，根據券商公會的統計，2020年台灣全年複委託交易總額高達3.79

兆元，年成長率54.63%，其中零售業務成交量達1.55兆元；江偉源指出，數位服務大幅降低

投資海外市場的難度，加上去年疫情美股歷經大跌到迭創新高，吸引投資人進場，複委託業

務從機構投資人迅速擴大到一般自然人參與，交易量大幅成長亦帶動公司收入大增，永豐金

證券去年複委託收入達21.2億元，較前年成長69%。

永豐金證券去年全年複委委成交量達6,608.46億元，較前年成長55%，市占率17.46%；其中

零售業務（包含非專業投資人及專業投資人部位）表現出色，零售成交量達2,770.80億元，

較前年成長43%，市占率17.85%，穩居全年度複委託零售第一名。

從交易產品別來看，永豐金證券表示，去年美股交易波動較大吸引投資人青睞，整體市場複

委託交易產品占比依序惟為美股69%、成交量2.6兆元、年增率75%；固定收益占比16%、成交

量6,185億元、年增率13%；港股6%，成交量2,309億元、年增率26%。

江偉源指出，複委託交易量及收入大幅成長主要原因在於客群多元成長，疫情造成全球市場

震盪回挫帶來投資機會，吸引觀望找買點的投資新血加入複委託行列，截至12月底永豐金證

券複委託開戶數達14.8萬戶，較前年底成長高達65%。

江偉源表示，傳統券商複委託以機構投資人及財富管理大戶為主，去年七月推出「豐存股-

美股」交易平台，提供小資族年輕人一股就可以存美股，讓投資美股變成跟網購一樣容易親

民，成功吸引年輕族群；永豐金證券已取得第一批金管會核准經營「高資產客戶理財服務複

委託業務」，看好高資產客戶理財業務發展，加上香港資金回流台灣挹注新成長動能，積極

準備搶在農曆年前正式進軍高端客戶財富管理領域，未來複委託業務可望更上一層樓。

永豐金 美股

延伸閱讀

永豐金：今年GDP估增至3.74％

兆豐證推美股日內沖銷優惠

永豐金AI數位轉型 跨大步

永豐金證券香港跨境營運有成 去年亞洲獲利創新高

相關新聞

台股收漲11.27點 三大法人賣超0.96億

台股今（3）日開高走低，台積電開高但午盤後翻黑收盤，大盤指數漲幅縮小，終場以15,771.32點作收，上漲11.27點，...

台股開高走低 小漲11點收15,771點

美股期貨電子盤走揚，亞股呈現漲跌互見，而台股今（3）日開高走低，反映封關前的獲利賣壓，加上台積電（2330）尾盤由紅翻黑...

台股攻上萬六後失守 還能抱股過年嗎？這兩位大師告你知

2021年以來，台股從不到1萬5千點，曾一舉突破1萬6千點，不到1個月，台股就漲了將近1成。

貨櫃三雄股價轉強了？ 明星分析師：是否落底還要看看

貨櫃三雄2日以陽明（2609）為首，出現強力勁揚走勢，自今年初高點反轉以來，跌勢已近一個月，2日雖見股價強勢，但多空看法仍分歧，分析師表示，主要是籌碼凌亂而影響股價，今日強勢是否代表股價落底，後續須反覆測試低檔支撐。

台積電衝達642元 3天市值增1.32兆

台積電（2330）今（3）日以638元開盤，上漲6元，市值16兆5,435.95億元，股價開高後一度衝達642元，統計2...

美股走揚 台股漲68點開在15,828點

美股開高走高，四大指數收盤全數大漲，帶動台股今（3）日開盤上漲68.59點，加權股價指數開在15,828.64點，早盤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。