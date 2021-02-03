永豐金證券複委託大幅成長，零售業務2020年第一

疫情下資金浪潮推動海外投資爆發成長，永豐金證券2020年複委託交易創下6.608億元佳績

，年成長率達55%，其中複委託零售業務表現尤其出色，以全年2,771億元的交易量，拿下

2020年券商複委託零售冠軍。

永豐金證總經理江偉源表示，複委託已成為國內投資人參與海外投資的重要管道，看好今年

整體市場仍有雙位數的成長空間，永豐金證券發展主力營運策略，從小資族存股，到即將開

辦的高資產客戶服務，全力打造領先市場的全方位複委託亮點業務。

複委託業務去年鉅幅成長，根據券商公會的統計，2020年台灣全年複委託交易總額高達3.79

兆元，年成長率54.63%，其中零售業務成交量達1.55兆元；江偉源指出，數位服務大幅降低

投資海外市場的難度，加上去年疫情美股歷經大跌到迭創新高，吸引投資人進場，複委託業

務從機構投資人迅速擴大到一般自然人參與，交易量大幅成長亦帶動公司收入大增，永豐金

證券去年複委託收入達21.2億元，較前年成長69%。

永豐金證券去年全年複委委成交量達6,608.46億元，較前年成長55%，市占率17.46%；其中

零售業務（包含非專業投資人及專業投資人部位）表現出色，零售成交量達2,770.80億元，

較前年成長43%，市占率17.85%，穩居全年度複委託零售第一名。

從交易產品別來看，永豐金證券表示，去年美股交易波動較大吸引投資人青睞，整體市場複

委託交易產品占比依序惟為美股69%、成交量2.6兆元、年增率75%；固定收益占比16%、成交

量6,185億元、年增率13%；港股6%，成交量2,309億元、年增率26%。

江偉源指出，複委託交易量及收入大幅成長主要原因在於客群多元成長，疫情造成全球市場

震盪回挫帶來投資機會，吸引觀望找買點的投資新血加入複委託行列，截至12月底永豐金證

券複委託開戶數達14.8萬戶，較前年底成長高達65%。

江偉源表示，傳統券商複委託以機構投資人及財富管理大戶為主，去年七月推出「豐存股-

美股」交易平台，提供小資族年輕人一股就可以存美股，讓投資美股變成跟網購一樣容易親

民，成功吸引年輕族群；永豐金證券已取得第一批金管會核准經營「高資產客戶理財服務複

委託業務」，看好高資產客戶理財業務發展，加上香港資金回流台灣挹注新成長動能，積極

準備搶在農曆年前正式進軍高端客戶財富管理領域，未來複委託業務可望更上一層樓。