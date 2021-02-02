台股收紅 投信：鼠年封關行情可期

台股今天收漲349點，連兩天由半導體領軍上攻，指數彈升逾600點、超過4%，保德信高成長基金經理人葉獻文分析，今年元月的資金行情先盛後衰，但台股仍維持上漲趨勢，且經過上週的回檔整理後彈升，有望帶給投資人不錯的鼠年封關行情。

葉獻文認為，台股前景看升趨勢並未扭轉，包括台灣經濟成長率看升、企業獲利年增率看俏、全球資金面充足，各國疫情確診人數也開始出現回降，且外資在期貨空單已出現減碼，讓行情沒有看淡的理由，目前唯一干擾市場表現的因素，主要為籌碼面與評價面的壓力。

葉獻文表示，就評價面來看，目前台股股價淨值比約2.3倍，雖然高於5年均值，但從台股已經質變且台幣相對強勢的條件來看，這樣的PB值並未不合理，且回顧過去台幣強勢升值期間，其PB值甚至高過目前數字，因此研判只要現階段台幣升值趨勢未變，台股PB值在2.3至2.5倍都屬合理。

葉獻文指出，台股行情看升趨勢不變，逢回反而是很好的布局時點，長線建議挑選半導體、5G、電動車，周期性產業如TFT、DRAM、鋼鐵等則可伺機布局；不過，有鑑於目前盤面類股快速輪動，預期牛年紅盤之後中小型股將會有輪漲行情，指數也有望於上半年持續挑戰新高，投資人不妨透過台股基金來參與市場，一方面不漏接各產業的成長契機，另一方面透過基金持股，也能降低投資台股的波動風險。

此外，今年不少股市行情因漲多而大震盪，但仍有不少市場相對抗震，保德信投信指出，Lipper統計，今年境內基金前十強類型中，台股基金就包辦6個名次，包括一般型、科技型、中概型、中小型、上櫃型、平衡型等皆擠進前十強，平均績效達5%-9%之多，大中華與A股基金類型也上榜，即使在市場震盪之下，平均績效也有8%-9%的好表現。