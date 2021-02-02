富達國際：陸股最大風險是中美貿易關係再度緊張

富達國際多重資產基金經理人George Efstathopoulos表示，隨著新冠疫苗的推展與多國展開大規模接種計畫，加上全球各國為了支援經濟復甦預期將維持寬鬆的貨幣和財政政策，以及美國可望推出大規模財政刺激方案，均有利於全球經濟，預料將推動全球需求和消費上升，帶動中國大陸出口及經濟復甦，因此今年尤其看好陸股的表現。

從基本面來看，大陸經濟整體維持相對強勁動力，擴大消費政策預料為經濟提供內生動力。估值方面，A股價格也遠低於歷史水平。行業比重方面，通訊類股在A股占比遠低於離岸股票，有望減低A股受到互聯網平台監管和地緣政治相關的短期不確定性影響。

此外，隨著MSCI指數將A股納入新興市場指數，陸股在全球股票指數中的重要性將與日俱增。QFII改革、滬深港通的擴張和日趨成熟的A股市場運行機制，也吸引外資繼續流入。同時，大陸的機構投資者也為市場帶來長線穩定的資金。

儘管在疫情衝擊下，陸股已是表現最佳的市場之一，然而與經濟關聯度較高的景氣循環股與價值股—例如金融、工業和能源股的價格，較疫情前水平還有很大差距。隨著疫情受控、經濟和市場重開，價值股的估值有望提升。在疫情消退後，如果企業營收和利潤持續改善，這些類股可能還有上漲的空間。

Efstathopoulos指出，陸股目前面對最大的風險是中美貿易關係再度緊張。雖然地緣政治風險及貿易爭端最近有所緩和，但中美競爭的關係不會在短期內改變，尤其在科技領域。其次要注意貨幣及財政措施的規模，會否因為經濟預期改善而降低。另外，疫情能否真正受控仍存在很多不確定性。一連串的封鎖隔離措施，對全球經濟帶來的負面影響可會持續較久，並減緩外部需求的復甦速度。

不過，富達國際近期加碼了過去表現相對落後，但未來料將受惠於疫苗上市後復甦的類股，其中即包括陸股和歐股。歐洲原物料類股，也是受惠於中國大陸經濟復甦以及中國將持續投資基礎建設的利多消息。此外，近期高收益債與新興市場債的表現出色，由於美元兌其他貨幣相對疲弱，新興市場債近期走勢強勁，而新興市場本地貨幣債的表現，則優於新興市場美元債。

他說，今年富達持續聚焦提供投資人合理的自然收益率，也對高收益債仍具信心，各區域的高收益債都有部位，但亞洲高收益債仍較多。雖然各區域高收益債的利差皆有收斂，但相較於2019年年底的水準，目前的利差仍有投資吸引力。