台積電領軍 台股大漲349點收15,760點

台股今（2）日大舉反彈，盤中一度大漲400點，最高來到15,838點，尾盤稍遇逢高調節壓力，指數漲點收斂，終場仍大漲349.96點，收在15,760.05點，成交量達3,067.35億元，收復5日、10日及月均線。

在美股期貨電子盤、亞洲主要股市走高挹注下，台股開高走高；盤面上多數類股齊揚，僅食品和觀光類股呈現小跌。在權值股面，台積電（2330）、聯電（2303）紛紛漲逾3%，聯發科（2454）盤中更是再度改寫歷史新高價位，來到952元，雖然終場僅收在931元，但仍然表現亮眼。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，短期高檔震盪難免，長期仍看好台股表現。在投資題材上，隨美國總統拜登上任，再生能源的題材重受市場重視，加上ESG風潮下，不少企業將率先採購綠能作為主要用電來源，其中尤以風電發展最具期待空間。

風電已成為多國發電成本最低的產業，過去五年風電建置成本減少16%，去年風電裝機量受疫情影響，大約減少一成，但根據國際能源署預測，新裝機量有望在2021年反彈。亞太地區目前成長最快的為海上離岸風電，以台灣來說，政府為風電設立法規配套，要求離岸風電製程須逐步國產化，相關供應鏈有望長期受惠，投資者不妨多加留意相關題材。