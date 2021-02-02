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績效超乎想像！這檔ETF神複製台積電九成的漲幅

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
富邦科技績效直追台積電的幅度，比其投資權重還要高。券商軟體
富邦科技績效直追台積電的幅度，比其投資權重還要高。券商軟體

外資回流，台積電（2330）今（2）日再度領漲台股，激勵大盤一度飆漲400點，投資人搶零股外，能連動權王的「高含積量」ETF也成為焦點，其中，投資台積電逾七成的富邦科技（0052）堪稱最有效率的ETF，近來吸引龐大買盤，但更值得注意是，0052表現不僅跟漲權王，上漲幅度還遠超乎其投資台積電的比重，並同時帶來近乎台灣半導體指數的報酬表現，實際成績可說是「超乎一般想像」。

2月台股開出紅盤好兆頭，台積電回神大漲下，概念ETF再受矚目，此時話題都不會少了0052，市場推波下，該ETF已經奠定「最高含積量」ETF形象，很多投資人也知道，0052大約有七成的部位都買台積電。富邦投信統計到1日為止，該ETF有73.4%的資產布局權王。

若依0052布局比例，投資人會直觀想，0052約能複製台積電七成的績效，對於想追權王但怕高的投資人來說，已經有很好的連動度。

有趣的是，若觀察0052實際表現，台積電大漲時，ETF往往能帶來超過台積電七成的漲幅，包括今天權王午盤約漲4.26%，0052反彈3.83%，尾盤兩檔各漲3.44%、3.47%；今年來台積電漲19.25%，0052則漲17.6%。

上述0052單日盤中漲幅約為台積電的89%，尾盤出現領先，而今年來0052漲幅也相當於台積電九成的漲幅。

若再拉長到2020年來，台積電含息報酬率約94.8%，0052約82.7%，也相當於台積電87%的報酬率。

法人指出，這代表0052不投資台積電的部位，也買到能跟漲的強勢股，使ETF績效比投資組合中有七成台積電的表現更佳。

同步觀察0052整體組合，半導體股最大宗，包括聯電（2303）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）等近期強勢的權值股都有買，這些半導體股在0052的總權重達90%，使該ETF表現與上市半導體指數對比，也有高關聯，前述的單日、今年來及2020年來報酬率，均能複製指數八到九成表現。

看準半導體股商機，中信投信和富邦投信日前都申請台灣半導體指數的資格認可，未來將有純半導體股的ETF。

不過從0052績效看，其實這檔ETF就能很大程度連動台積電和半導體股，帶來的績效不會差很多，且0052隨台積電市值成長給予更大權重，新發行ETF則設限最大成分股權重30%，投資人可從中做評估。

台積電 ETF

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