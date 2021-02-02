豪展元月營收站上4億、創歷史新高 今股價反彈

豪展（4735）公告元月營收4.05億元，年增287.34%，創下歷史新高。豪展元月營收受惠德國大客戶開始布局亞洲及美國市場，加上冬季為體溫檢測產品出貨旺季，帶動營收表現。豪展今股價反應營收利多，盤中來到89.6元，漲幅3.8%，股價自低檔反彈。

豪展在體溫檢測產品出貨帶動下，去年單月營收頻創歷史新高，推升全年營收倍增，而今年元月營收再上層樓，突破4億元關卡，再創新高，顯示在變種病毒入侵各國的態勢下，疫情控制不易，並使體溫檢測產品的出貨持續放大。

法人表示，豪展營運動能主要來自德國大客戶開始布局亞洲及美國市場，隨著德國大客戶市場持續拓展，訂單可望維繫高檔，加上豪展切入日本大廠供應鏈有成，今年訂單可望較去年放大。從公司目前在手訂單推估，豪展第1季營收將維持在高檔。

在產能方面，法人表示，豪展去年第4季擴充產線，使吳江廠產線倍增至18條、台北廠的產線也增加至6條，除了體溫檢測產品外，亦會開始製造新產品，包括血壓計、吸鼻器，新產品貢獻在今年第2季可望顯現。