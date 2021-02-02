配息增200%！00878 25日除息 殖利率3.64%

人氣ETF-國泰永續高股息（00878）去年一度因規模膨脹稀釋配息，首次宣布收益分配僅配發50元，創下台股ETF配息最少的紀錄。不過過去一季，00878規模縮減變成挹注配息，國泰投信公告，該ETF將於2月25日進行第二次除息，每單位擬發放0.15元（150元），較首次成長兩倍，換算年化配息率3.64%。

00878是台股首檔結合高股息和ESG投資概念的ETF，因為有高配息、又是ESG，上市後人氣飛快成長，受益人一度達19萬人，但也因為買盤大爆棚，高峰時規模較募集時整整多出兩倍，加上該ETF在台股除權息掛牌，無法完整參與股息發放，導致首次配息縮水。

00878去年11月17日首度除息，每單位僅發放0.05元，等於每張發50元股息，配息率「年化」後仍只有1.3%，引發市場關注。後在新募集的國泰台灣5G+（00881）等ETF有更大吸引力、部分買盤轉往更高配息的投資商品，00878規模下滑，到目前約155億元，較巔峰時的212億元減少了26%。

由於規模縮減，00878第二次變成能配發更多股息，和首次被稀釋的情形相反。國泰投信公告，00878預計在2月25日進行第二次季度除息，每單位預計發放0.15元，1日收盤價推算的年化殖利率3.64%；22日還會進行第二階段公告，確認00878是否配配發0.15元。3月6日發放股息。