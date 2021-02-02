聯發科創新高 帶動千金股漲勢

聯發科（2454）今(2)日開高走高，一度衝達952元，刷新歷史天價，穩步朝向千金股邁進，同時也帶動千金股的漲勢，祥碩（5269）攻上2,000元大關，同樣創下歷史高價，矽力-KY（6415）拉近與股王大立光（3008）的距離，信驊（5274）漲幅近3%。

多家外資調高聯發科目標價至千元以上，同時近期也傳出聯發科打進蘋果100%持股的潮牌耳機廠Beats供應鏈，也是聯發科首度擠進蘋果供應鏈，另外，聯發科最新發表新的5G晶片「M80」，支援毫米波（mmWave）及Sub-6GHz雙5G頻段，今年將送樣客戶；科技網站報導指出，這款晶片讓聯發科加入5G毫米波，也就是「真5G」的競賽。

聯發科今日以925元開出，上漲20元，股價開高走高，一度拉升至952元，再創下歷史新高，盤中漲幅逾4%；聯發科穩步朝向千金股前進，同時也帶動千金股今日的表現。

股后矽力-KY再發動逼宮，企圖再奪股王寶座，早盤將股價差距拉近至50元附近，盤中雖一度翻黑但仍再翻紅，盤中漲幅1.75%；祥碩則是站上2,000元，早盤以2,020元開高，一度衝達2,140元，再創新高，盤中漲幅逾2%。

大立光雖面臨股后的挑戰，今日以2,960元開高，一度拉升至3,000元，盤中漲幅1.87%；信驊盤中漲幅2.88%，旭隼（6409）盤中漲幅1.18%。