長聖元月營收創歷史新高 盤中股價飆漲停

長聖（6712）公告元月營收1,387.9萬，年增386.64%，創下歷史新高。公司表示，元月營收創高主要來自細胞委託製造業務增加，包括奇美醫院、高醫等合作案的貢獻。從合作院所來看，今年可望由南到北逐漸增加，今年將以拓展北部院所為主，預估收治病患院所可望增加至13家。長聖今日股價受到元月營收利多激勵，早盤股價一度攻頂來到238.5元。

長聖主要營收來源以特管辦法的細胞委託製造為主，已與19家醫院簽訂MOU與委託製造合約。長聖表示，目前開始收治病患達10家醫院，今年預計將達13家，由於目前合作院所多以中部、南部為主，今年將積極拓展北部的院所，而受惠合作案持續增加，也可望帶動今年營收逐季成長。

此外，長聖在海外授權的進度上，今年上半年可望傳出好消息。法人表示，目前有一間北美公司在洽談技轉長聖幹細胞技術，另外，在亞洲也在洽談技術授權。

市場看好，長聖在細胞委託製造業務上具備優勢，包括通過項目最多、核准件數最多、合作醫院最多，以及收案人數最多，使業績逐漸成長，長聖去年營收7,060萬，年增5.53倍，今年可望拼轉虧為盈。

在新藥開發方面，長聖新藥異體臍帶間質幹細胞（UMSC01）治療於急性心肌梗塞已完成一期臨床試驗收案，並預計今年向美國FDA提出二期臨床試驗申請；而CAR001（新一代CAR-T）可望因治療實體瘤、異體移植成為突破性CAR-T療法，CAR001已有台灣與日本專利，同時申請美國專利中，並規劃申請美國與台灣臨床一期IND。