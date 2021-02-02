快訊

終於！台鐵猴硐坍方提前明天完成搶修、恢復雙向通車

部桃群聚能守住？春節景點人數管控？陳時中14：00說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長聖元月營收創歷史新高 盤中股價飆漲停

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
長聖國際生技總經理黃文良。翁永全/攝影
長聖國際生技總經理黃文良。翁永全/攝影

長聖（6712）公告元月營收1,387.9萬，年增386.64%，創下歷史新高。公司表示，元月營收創高主要來自細胞委託製造業務增加，包括奇美醫院、高醫等合作案的貢獻。從合作院所來看，今年可望由南到北逐漸增加，今年將以拓展北部院所為主，預估收治病患院所可望增加至13家。長聖今日股價受到元月營收利多激勵，早盤股價一度攻頂來到238.5元。

長聖主要營收來源以特管辦法的細胞委託製造為主，已與19家醫院簽訂MOU與委託製造合約。長聖表示，目前開始收治病患達10家醫院，今年預計將達13家，由於目前合作院所多以中部、南部為主，今年將積極拓展北部的院所，而受惠合作案持續增加，也可望帶動今年營收逐季成長。

此外，長聖在海外授權的進度上，今年上半年可望傳出好消息。法人表示，目前有一間北美公司在洽談技轉長聖幹細胞技術，另外，在亞洲也在洽談技術授權。

市場看好，長聖在細胞委託製造業務上具備優勢，包括通過項目最多、核准件數最多、合作醫院最多，以及收案人數最多，使業績逐漸成長，長聖去年營收7,060萬，年增5.53倍，今年可望拼轉虧為盈。

在新藥開發方面，長聖新藥異體臍帶間質幹細胞（UMSC01）治療於急性心肌梗塞已完成一期臨床試驗收案，並預計今年向美國FDA提出二期臨床試驗申請；而CAR001（新一代CAR-T）可望因治療實體瘤、異體移植成為突破性CAR-T療法，CAR001已有台灣與日本專利，同時申請美國專利中，並規劃申請美國與台灣臨床一期IND。

營收

延伸閱讀

順藥腦中風新藥 獲歐韓專利

國產疫苗 核准第2家二期試驗

獨／食藥署專家會議已開 聯亞有望拿到第二張新冠疫苗門票

高端：新冠疫苗已對D614G病毒株做過測試

相關新聞

台股外資轉買 站穩「萬五」

在丙種、不願抱股過年等賣壓渲洩告一段落，台股昨（1）日隨同主要亞股與美股期貨電子盤反彈，在台積電重掌多頭兵符帶領大型電子權值股回神守萬五，終場大漲271點收15,410點，日K終結連五黑，成交量2,7

封關倒數／台股盤中大漲逾370點 收復所有均線

美股走高，台股今（2）日強彈，盤中在電子、金融、傳產齊揚下，指數大漲逾370點，最高來到15,782點，收復所有均線支撐...

2,000元俱樂部添新血 祥碩早盤飆上新高2,140元

台股千金股今(2)日表現搶眼，2,000元俱樂部再添新血，祥碩（5269）以2,020元開出，上漲40元，早盤開高後一度...

面板VS晶圓代工 誰最適合抱股過年？

萬寶投顧分析師王榮旭表示，上周專欄分析台股急跌千點，近萬五大關將有反彈，果真大盤今天最低壓到15090點之後強彈了272點，幾乎把上周五跌的全補回來。

2021紅包行情》投資大咖：抱好這9檔股票，安心過年

隨著年底台股交易封關日將近，市場風向漸趨保守，台積電甚至失守600元大關。作者預計節前賣壓在上半周就會消化完畢，逆向思考反而是很好的買點，目前的半導體景氣和5G和電動車的前景趨勢，現階段仍是初升段，投資人可多加留意。

專家觀點：雙D封關前走強 預告春節後主流

萬寶投顧蔡明彰強調，歷來台股重大修正，80％受國際因素影響，台股1月留有1,100點上影線，且月線KD值從90％高檔死亡交叉，外資賣超1,100億元，但融資大增108億元，顯示技術面過熱、籌碼面凌亂，為2月行情投下變數。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。