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2021紅包行情》投資大咖：抱好這9檔股票，安心過年

商業周刊 / 老馬／商周.com專欄作家
台股交易封關日將近，市場風向漸趨保守。作者預計節前賣壓在上半周就會消化完畢，逆向思考反而是很好的買點。（本報系資料庫）
台股交易封關日將近，市場風向漸趨保守。作者預計節前賣壓在上半周就會消化完畢，逆向思考反而是很好的買點。（本報系資料庫）

摘要

隨著年底台股交易封關日將近，市場風向漸趨保守，台積電甚至失守600元大關。作者預計節前賣壓在上半周就會消化完畢，逆向思考反而是很好的買點，目前的半導體景氣和5G和電動車的前景趨勢，現階段仍是初升段，投資人可多加留意。

經過了新年度的驚奇元月行情之後，將迎來農曆封關倒數，市場氣氛趨向保守謹慎，可以想見有不少投資人、法人機構不願抱股過年，擔心有太多不確定性影響市場走向。

加上近期國內疫情有點嚴峻，年前的賣壓開始湧現，外資連續五天大賣1220億，周五（29日）台積電失守600元大關、鴻海重挫5.9%、聯電小跌2.3％，護國群山僅聯發科微漲0.69％。台股明顯拉回修正，究竟如何面對農曆年封關和開紅盤之後的走勢呢？吾人的淺見如下。

去年疫情「跌深就是最大的利多」，印證連創新高的台股出現「漲多就是最大的利空」，加上丙種資金回收（編按：指私人交易的地下資金）的情況，預計節前賣壓在上半周就會消化完畢，逆向思考反而是很好的買點！

估計外資和內資的變現動作極有可能在開紅盤後反手再補買回，成就農曆元月的新春紅包行情！

四月份才會公布年報及今年第一季季報，所以二至三月的作夢行情仍然可期，只是選股策略相當重要，否則會落入賺指數，賠價差的窘境。

一般投資人就是看到行情熱絡，個股表現突出之際，會忍不住想要追漲；反之，當行情重挫拉回時，投資人就會恐慌而殺出持股及追跌。不過以經驗來看，逆勢操作及避免人云亦云才比較有勝算。

以目前的半導體景氣和5G和電動車的前景趨勢，現階段仍是初升段，方興未艾。可以參考抱股過年個股：

美股：AMD、SWKS、VIAV、STM。

台股：台積電（2330）、光洋科（1785）、創意（3443）、聯詠（3034），聯德-KY（4912）、良維（6290），金麗科（3228），大成（1210），卜蜂（1215）。

整體來說，今年的行情必將出現大幅波動，元月的表現已讓人大為驚訝，所以操作策略務必要保持靈活，控制資金水位，下跌敢買黑，上漲敢賣紅，才能夠提高獲勝機率！

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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