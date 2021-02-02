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台股外資轉買 站穩「萬五」

經濟日報 / 記者周克威／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

在丙種、不願抱股過年等賣壓渲洩告一段落，台股昨（1）日隨同主要亞股與美股期貨電子盤反彈，在台積電重掌多頭兵符帶領大型電子權值股回神守萬五，終場大漲271點收15,410點，日K終結連五黑，成交量2,776億元則因為進入金鼠年封關最後一周，成為今年以來單日最低量。

法人指出，距封關剩下四個交易日，堅守一個原則為「抱股成數最高五成」，二個策略是保守投資人以高殖利率股、積極投資人以低基期與流動性佳大型股為主要操作標的，同時留意頸線15,320、月線15,577、上檔反壓缺口15,589點，只要這三關不過，指數收紅均暫視為跌深反彈。

在內外資節前賣壓縮減，尤其是外資終止連六賣轉為買超145.7億元，與對台積電終止連八賣轉買超5,559張、帶動台積電反彈上漲20元收611元，站回月線與600元關卡，聯電、鴻海等權值指標股由黑翻紅，終場加權指數大漲271點，為1月22日以來單日最大漲點，並收在15,410點，化解「萬五」失守壓力，多頭頗有力拚封關行情連五年收紅態勢。

然而台股雖大漲、外資轉買超，但操盤人對後市仍不敢掉以輕心，因昨日集中市場上漲僅375檔、下跌494檔，跌漲比為1.3倍，櫃買市場則達1.6倍，且盤中時分別一度高達2.5倍、3.5倍，顯示市場資金過度集中在少部分的個股上。

當沖買賣合計金額雖隨成交量縮減，下滑至2,191億元，但是當沖比卻上衝到39.4%的史上第三高，顯示短線後市震盪的機率仍大。

展望本周金鼠年最後一周，第一金投顧董事長陳奕光、台新投總經理李鎮宇、大展投顧總經理賴建承、統一投顧董事長黎方國建議，把握「一二三」的方式操作，「一」個原則是抱股過年的部位至多五成、甚至三成以下，部位的高低於指數在15,000點之下時會開始拉高，超過15,500點時則適度降低，因為疫情與美股仍是台股封關後暫停交易日達七天的最大變數。

「二」個策略是建議保守型投資人可留意金融、塑化、營建等高殖利率族群，以長線保護短線方式進出；積極型投資人則是可留意車用、功率放大器、面板等低基期、流動性佳的大型股。

三個位置是頸線、月線、上檔反壓缺口共三道反壓須全數帶量站穩，才是另一波攻勢再起時機，屆時再評估是否拉高部位來抱股過年，否則以反彈視之。

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