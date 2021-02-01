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台股籌碼面凌亂 投信建議抱股過年要選這類個股

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
亞股資金流向。圖／保德信投信提供
亞股資金流向。圖／保德信投信提供

美股出現大震盪，外資對亞股也轉為保守態度，保德信投信指出，上周外資對亞股幾乎全面賣超，僅越南維持資金淨流入0.33億美元，其他市場全數失血，其中，台韓股市失血最甚，台股遭賣超45.88億美元，改寫2020年3月16日當周以來單周最高賣超金額，韓股更是失血52.63億美元，創下史上單周賣超之最。另外，之前外資連16周站在買方的印度股市，上周也遭外資反手賣超5.69億美元，中斷連續賣超紀錄。

台股方面，歷經上周大跌之後，台股今天隨護國神山台積電反彈帶動，大漲271.78點，漲幅1.8%，收在15410.09點，台積電則是大漲3.38%，上漲20元，收在611元，聯發科、聯電、鴻海等指標龍頭也都上漲作收。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，全球車用晶片大缺貨，目前國內四大晶圓代工大廠台積電、聯電、力積電、世界先進生產線持續滿載，然而在德美日汽車大廠與政府介入下，已從市場產業面拉高至政治經濟層次，目前經濟部與晶圓代工廠已達成一共識將調整產能因應，預期除5G外，車用電子將是接下來半導體市場成長動能最為強勁的領域。

葉獻文認為，周五就是春節前最後一個交易日，且近期疫情增溫，國際股市紛紛出現高檔拉回，台股短線也面臨整理拉回壓力，目前影響盤勢表現主要受籌碼面凌亂影響，建議投資人若要抱股過年，宜挑選前景展望佳、獲利能見度高之個股，參與牛年紅盤行情。

由於上周外資加大賣超力道，保德信投信表示，不少亞股回吐今年國際資金買超水位，包括南韓、台灣、泰國今年迄今已由買轉賣，其中又以南韓股市累計失血52.54億美元最高，同期台股累計遭賣超金額33.89億美元居次，目前僅有雙印保持資金淨流入態勢，印度股市年迄今吸金25.74億美元表現最佳。

受到資金流出壓力，保德信投信表示，上周亞股週線全數重挫，表現墊底為越南股市的-9.44%，其次是印尼股市的-7.05%，另外還有菲律賓、台灣、印度、南韓等市場，周跌幅都超過5%，顯見賣壓沉重，導致今年來東協國家年迄今全數下挫，僅南韓、台灣、泰國力守正報酬。

PGIM Jennison境外基金台灣總代理保德信投信表示，年初時資本市場一片大好，但隨著疫情在全球不斷擴大，投資市場擔憂疫苗失靈以及股市急漲後恐出現泡沫，使得貪婪情緒迅速轉入恐懼，上周除了亞股全面收黑，美股表現同樣不佳，那斯達克下挫3.5%，S&P500和道瓊也同步下跌3.3%，導致道瓊指數今年來首度跌破30000點大關。

保德信投信指出，即便有美國聯準會重申維持寬鬆政策、多數企業財報也傳出利多，仍擋不住上周美股賣壓出籠，但從美元、黃金及美債利率走勢等風險指標來看，恐慌尚未蔓延，現階段來看較可能屬於短線急漲後的技術性修正，預期未來走勢將轉趨震盪，但投資人仍需持續追蹤觀察美元、黃金、美債利率等風險指標變動，以確認恐慌是否擴大蔓延。

不過，保德信投信認為，近期美元雖有略為轉強，但以期貨空單仍高，以及聯準會貨幣政策來看，尚不至出現弱勢美元反轉趨勢，只要美元仍維持在相對低位，皆有利資金對新興亞股的青睞度，預期短線修正後資金將重返亞洲風險性資產，特別是與國際景氣高度連動的東北亞台韓股市。

亞股 台積電

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