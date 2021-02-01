快訊

台鹽董事長陳啓昱今突宣布辭職 發表三點聲明

凱基證活絡資本市場能力受肯定 獲頒推動上市三冠王

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券資本市場部主管林能顯副總經理(中)率專業團隊獲證交所頒發三個冠軍。(凱基證券/提供)
凱基證券資本市場部主管林能顯副總經理(中)率專業團隊獲證交所頒發三個冠軍。(凱基證券/提供)

凱基證券獲台灣證券交易所2020年流通證券獎-證券承銷商第一名、活絡經濟獎-IPO籌資金額第一名及活絡經濟獎-IPO市值第一名，為2020年推動上市三冠王，活絡資本市場之能力備受肯定。

凱基證券一直以來積極推薦優質企業進入資本市場，所推動上市櫃掛牌之公司涵蓋國內公司及外國企業，所分布的產業亦包羅廣泛。2020年推動已上市掛牌的有匯僑設計（6754）、威鋒電子（6756） 及穎崴（6515）。

匯僑設計是台灣首家上市的室內設計公司，威鋒電子為威盛集團旗下子公司，產品應用於5G 及 IoT 之市場，穎崴是高階半導體測試界面大廠，其客戶涵蓋全球一線半導體公司。

後續尚有長榮鋼（2211）及AES-KY（6781） 已經上市審查通過，預計將於今年第1季掛牌，長榮鋼是長榮集團旗下子公司，是國內前三大鋼構廠，AES-KY是新普（6121）子公司，產品為車用、工業用電池模組，聚焦於5G、大數據、雲端資料中心之應用。

2020年IPO市場受到新冠肺炎疫情影響難以安排海外實地查核，直接衝擊第一上市櫃業務，IPO掛牌家數創新低；凱基證券專業的承銷團隊藉著對客戶訊息的掌握，嚴謹規劃送件時程，協助多家國內及國外客戶順利送件並成功掛牌。而發行公司在選擇承銷商辦理其IPO作業及上市櫃後之籌資業務時，除了考量送件經驗外也會重視證券商的推薦能力，凱基證券透過安排密集的法說會與投資機構客戶進行雙向對談，促進客戶與投資人間的相互瞭解，讓市場投資人認同客戶的基本面及未來發展方向，達到發行公司、投資人及承銷商的三贏局面，這也是凱基證券能受到客戶青睞，並獲得證交所三項第一名之肯定。

投資銀行業務為凱基證券核心競爭優勢之一，憑藉著專業的團隊與豐富的經驗，今年再次獲台灣證券交易所之肯定。未來凱基證券透過中華開發金控平台，運用金控資源擴大客群及及發揮包銷配售能力，將服務範圍從為企業客戶提供創業投資、上市櫃前籌資、到上市櫃籌畫以及掛牌後國內外資本市場籌資，擴及到集團資源整合、企業間策略聯盟等全方位之服務，打造凱基證券成為台灣資本市場之金字招牌。

凱基證 投資銀行 IPO

延伸閱讀

騰訊、李嘉誠投資的德國網銀(數位銀行)N26將IPO

中華電行動網路 奪三冠王

年收入近30億 廣州「小蠻腰」要到A股IPO

KY公司弊案頻傳 IPO從嚴審查

相關新聞

證交所：外資今年累計賣超台股1131億元

台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超1223.9億元，其中以賣超聯電20.73萬張最多，至於買超最多的則是友達的1...

台股反彈 權證市場量縮震盪

台股今（1）日持續震盪整理表現，多空再度交戰，盤中一度大漲逾百點，來到15,250點，不過在封關倒數下，權證市場量能呈現...

外資年前調節半導體股 封測股跌破月線後今逐漸回穩

外資法人在台股集中市場指數1月中旬創下歷史新高之後，在短線漲多創高，再加上即將進入農曆春節長假，外資法人近2周以來持續調...

Gamestop炒股螞蟻搬象 謝金河：台股生態巨變指日可待

這兩天全世界的媒體都在討論Gamestop，甚至週五道瓊工業指數大跌逾600點，也跟Gamestop有關，而且，國會也要介入調查。

台股漲38點 開在15,176點

台股今（1）日開盤上漲38.25點，開在15,176.56點，早盤指數一度站上15,200關卡，不過隨後調節壓力出籠，台...

今年2月誰最會漲？ 50檔漲率逾9成個股登場

在全球資金簇擁之下，加權指數元月份持續創歷史新高，而在即將進入到2月份之際，加權指數是否能夠繼續維持在高檔呢？若單純以過去數據來看，過去20年的加權指數2月份上漲機率為65%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。