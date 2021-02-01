快訊

部桃今+0？指揮官陳時中下午2時記者會說明

疫苗與美洽談中？優先施打桃園醫護？ 陳時中回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股反彈 權證市場量縮震盪

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。記者林俊良／攝影 林俊良
台股示意圖。記者林俊良／攝影 林俊良

台股今（1）日持續震盪整理表現，多空再度交戰，盤中一度大漲逾百點，來到15,250點，不過在封關倒數下，權證市場量能呈現量縮，今日午盤權證成交金額達11.82億元，占大盤成交金額比例降至0.76%。

就今日午盤前權證市場表現來看，認購成交金額比例降至80%之下，來到79.8%，而認售成交金額則至攀升20.11%。其中，交投最熱絡的權證，為連結台積電（2330）的台積電國票07購01（074516）。

進一步來看，標的股權證金額前五名為台積電、聯發科（2454）、鴻海（2317）、加權指數以及友達（2409）；而標的股權證金額普遍較前一交易日呈現量縮。

法人認為，短線上因年初以來漲多、美股高檔整理， 另Fed警示疫情將影響經濟復甦趨緩，加上農曆春節長假將至，市場開始獲利了結，使股市波動度增加，加上美股進入超級財報周、近日市場雜音偏多，外資趁此機會，開始分批獲利了結。展望後市，在基本面不變下，仍看好台股後續表現。

台積電

延伸閱讀

Gamestop炒股螞蟻搬象 謝金河：台股生態巨變指日可待

封關倒數 台股丙種結帳賣壓浮現

台股四隱憂 外資轉進三低股

聯詠、義隆 四檔有看頭

相關新聞

Gamestop炒股螞蟻搬象 謝金河：台股生態巨變指日可待

這兩天全世界的媒體都在討論Gamestop，甚至週五道瓊工業指數大跌逾600點，也跟Gamestop有關，而且，國會也要介入調查。

外資年前調節半導體股 封測股跌破月線後今逐漸回穩

外資法人在台股集中市場指數1月中旬創下歷史新高之後，在短線漲多創高，再加上即將進入農曆春節長假，外資法人近2周以來持續調...

台股反彈 權證市場量縮震盪

台股今（1）日持續震盪整理表現，多空再度交戰，盤中一度大漲逾百點，來到15,250點，不過在封關倒數下，權證市場量能呈現...

台股漲38點 開在15,176點

台股今（1）日開盤上漲38.25點，開在15,176.56點，早盤指數一度站上15,200關卡，不過隨後調節壓力出籠，台...

今年2月誰最會漲？ 50檔漲率逾9成個股登場

在全球資金簇擁之下，加權指數元月份持續創歷史新高，而在即將進入到2月份之際，加權指數是否能夠繼續維持在高檔呢？若單純以過去數據來看，過去20年的加權指數2月份上漲機率為65%

安心封關策略 做足準備 全方位把關

最近大盤震盪相當的劇烈，從漲跌的各現象、量能與籌碼的情況來看，在封關前，到底要不要抱股過年？若是你決定要抱股，要先看在融資大清洗後，有哪些是融資大減股？而且，在封關前必看的強勢股有哪些？如何觀察與操作？找出誰比較可以抱股過年？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。