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台股反彈 權證市場量縮震盪
台股今（1）日持續震盪整理表現，多空再度交戰，盤中一度大漲逾百點，來到15,250點，不過在封關倒數下，權證市場量能呈現量縮，今日午盤權證成交金額達11.82億元，占大盤成交金額比例降至0.76%。
就今日午盤前權證市場表現來看，認購成交金額比例降至80%之下，來到79.8%，而認售成交金額則至攀升20.11%。其中，交投最熱絡的權證，為連結台積電（2330）的台積電國票07購01（074516）。
進一步來看，標的股權證金額前五名為台積電、聯發科（2454）、鴻海（2317）、加權指數以及友達（2409）；而標的股權證金額普遍較前一交易日呈現量縮。
法人認為，短線上因年初以來漲多、美股高檔整理， 另Fed警示疫情將影響經濟復甦趨緩，加上農曆春節長假將至，市場開始獲利了結，使股市波動度增加，加上美股進入超級財報周、近日市場雜音偏多，外資趁此機會，開始分批獲利了結。展望後市，在基本面不變下，仍看好台股後續表現。
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