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外資年前調節半導體股 封測股跌破月線後今逐漸回穩

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
台股示意圖。 中央社
台股示意圖。 中央社

外資法人在台股集中市場指數1月中旬創下歷史新高之後，在短線漲多創高，再加上即將進入農曆春節長假，外資法人近2周以來持續調節台股，其中，又以前漲領漲的半導體股為重心，而封測股在短線修正至月線下之後，今（1）日包括日月光投控（3711）、力成（6239）及超豐（2441）等股，股價表現逐漸回穩。

上周外資法人單周賣超台股集中市場高達1224億元，是去年3月，全球新冠肺炎疫情爆發以來的單周最大賣超，而上周外資賣超台股的重心是以半導體為主，前漲漲多的封測股也成為外資年前調節的主要族群，上周主要的封測股股價也紛紛修正至月線之下，包括日月光投控、力成、京元電（2449）、頎邦（6147）、南茂（8150）及華泰（2329），在短線股價修正之後，今日封測股表現逐漸回穩。

市場分析師表示，封測股去年底以來，陸續在消息面傳出產能吃緊、價格調漲、擴產及後接單樂觀等利多消息推升股價表現，目前基本面仍不變，不過，短線外資由於短線漲之後出現年前調節動作，分析師認為，年後若國際股市沒有出現重大變化，可以視外資法人在半導體股的多空動向，逢低重新布局封測股。

封測股 外資

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