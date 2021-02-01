台股漲38點 開在15,176點

台股今（1）日開盤上漲38.25點，開在15,176.56點，早盤指數一度站上15,200關卡，不過隨後調節壓力出籠，台積電（2330）回測平盤，使指數轉趨盤下震盪。

上周五美股開低走低，四大指數收盤全數重挫。由於市場投機狂潮再起，Gamestop、AMC等散戶投機股再次暴漲，區塊鍊、黃金股也集體大漲，令市場充滿不安氣息，抵銷第4季財報利多消息；加上嬌生疫苗療效不如預期，壓抑四大指數全面低開，且盤中賣壓持續湧現，終場均收低近2%。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌620點，或2.02%，收在29982點；標普500指數下跌73.1點，或1.93%，收在3714.24點；Nasdaq指數下跌266.4點，或1.99%，收在13070.6點；費半指數下跌48.0點，或1.63%，收在2887.08點。

展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，目前大盤評價處於高位，加上融資餘額來到15年來新高，全球疫情持續發燒，又在春節假期在即之際，短線上台股難免循技術面拉回整理。隨著農曆年假2月8日至16日逼近，長假效應浮現，由於台股相對歐美交易所休市8個交易日，短線籌碼離場實屬自然；不過，相對於自然人操作特性的反覆，更在意的是外資的後續動向。