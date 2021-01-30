股海自由行／Mini LED、塑化族群 聚光

11月以來台股強勢多頭行情在農曆年前暫告休息，加權指數周跌點880點、跌幅5.5%。2月5日台股封關，接近長假，加上先前台股已漲高，獲利了結賣壓持續。整體而言，我們看到年前獲利了結的賣壓出籠，儘管半導體基本面優勢仍在，但盤面顯示的是外資調節部分半導體權值股。加權指數去年底以來因美國大選落幕、新冠肺炎疫苗、經濟活動復甦等預期所推升，利多一一落實後，行情在2月進行休養生息的機會高。

幾個數據值得投資人短線提高警覺。首先，2020年台股每日當沖金額數據約莫在600億元上下，變動不大。但2021年開始，每日當沖金額快速飆升至1,200億-1,400億元之間，增幅向上翻了一倍有餘。水能載舟、亦能覆舟，當沖金額大幅增長，搶短風潮炙熱，對於盤勢短期穩定相對不利。

另一個值得留意的是外資法人動向，進入2021年，外資在台股現貨部位由1月上旬的買超，至1月中旬開始轉向賣超，期貨部位也逐日累積，波段最高逼近30,000口的空單，顯示外資對目前台股高檔位階存有疑慮。外資動態偏空，是大盤下跌的元凶，後續動向值得觀察。整體年前操作策略，轉進高股息個股，以及布局長期趨勢，但股價已領先回檔的題材股，是不錯的選擇。

特斯拉最新公布產銷及營收優於市場預期，惟獲利低於預期。不過上海廠進入量產，美國廠產能逐步恢復，柏林廠也規劃下半年投產，今年整體銷量約90萬台，特斯拉基本面持續正向發展，台灣零組件供應鏈可望受惠。

2021年將是Mini LED正式起飛的一年，蘋果首款Mini LED背光的iPad，計劃在高階的12.9吋iPad Pro導入；三星、LG、TCL近期也陸續發表Mini LED TV；各品牌大廠相繼導入Mini LED背光，推估未來五年Mini LED的年複合成長率將高達220%，可以預期Mini LED將成為2021年最令投資人關注的焦點產業。從長晶、點測分選、封裝、打件、巨量轉移等關鍵製程，處處充滿挑戰，相關廠商有機會受惠，成為最後贏家。

最後，塑化產業年後有機會，受惠太陽能需求暢旺，且進入製鞋業旺季，EVA報價維持每噸2,200美元以上高檔水位；在SM成本支撐以及下游家電需求帶動下，ABS、PS報價分別回升至每噸2,060美元（+3.5%WoW）及1,180美元（+0.9%WoW）。中國電石法PVC因限電而影響產量，加上遠洋貨源仍無法銷至亞洲，報價仍維持在每噸1,160美元的高檔。近期在原料回檔但泛用樹脂報價持穩下，有助產品利差擴大；加上年後為泛用樹脂補庫存旺季，有利相關個股獲利表現。

（作者是台新投顧總經理）