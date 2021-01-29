外資連8天狠砍台積電17萬張 護國神山怎麼了？

護國神山台積電（2330）股價六天跌掉82元，失守600元關卡及月線，外資更是連續八天狠砍台積電，合計賣超逾17萬張，不免讓投資人擔心，外資是不愛台積電了嗎?現在的台積電可以買了嗎?法人的看法一致，認為台積電基本面看好，在股價修正到600元之下，可以慢慢買了。

台積電去年底以530元封關，今年來股價持續走高，上周盤中最高衝上679元，終場收在673元，今年來一度上漲143元，漲幅26.98%，但是股價創高後，近期則是出現急跌，尤其是外資在台積電股價還未創下歷史高價時就開始賣超，統計已連八賣，合計賣超逾17萬張。

台積電股價收在591元，已連續六天下跌，股價下跌82元，跌幅12.18%，市值降至15兆3,248.66億元，股價從高點回檔以來，市值縮水2兆1,262.92億元；對照去年10月底也曾連跌六天，當時股價由455元下滑至432元，下跌23元，跌幅5.05%，這一波的下跌來的更加劇烈。

隨著台積電股價修正，投資人更加關心，台積電的買點到了沒?跌破600元可不可以買?法人看法一致，多是認為在600元之下，買點浮現，可以慢慢買了，但也提醒，下周可能還有低點，可以伺機進場。

台新投顧總經理李鎮宇直言，台積電長期持續往上成長是沒有問題的，但股價漲超過650元就太貴了，這一次的修正，長線來看，在600元以下就可以視為買點，尤其是愈靠近570元時，更可以留意。

他強調，年關將近，加上疫情的因素，台股可能修正到封關前2~3天，台積電長期來看真的不錯，如果是著眼在未來3年的投資人，等股價修正過後就可以開始買進，但要注意，慢慢進去接，尤其是年輕人不要太衝；今年若想抱股過年，己括小型塑化股、修正後的台積電、聯發科（2454）、聯電（2303）等都可以留意。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，台積電收在當日最低的591元，顯示出股價仍有壓力，要留意下周可能還有低點，但是股價在跌破600元之後，可以慢慢進場承接，在農曆年前，才是台積電的買進好時點。