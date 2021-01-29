台積電下跌10元 收591元！ 市值六天來縮水2.12兆元

台積電（2330）今(29)日開高走低失守600元，終場收在591元，下跌10元，跌幅1.66%，連續6個交易日下跌，市值降至15兆3,248.66億元；股價從高點回檔跌掉82元，市值縮水2兆1,262.92億元

台積電近期持續成為外資提款機，截至昨日已連七賣，不過，台積電ADR周四大漲3.3%，收在125.83美元，今日早盤以619元開出，上漲18元，市值回到16兆509.17億元，但是股價呈現開高走低，盤中翻黑，終場收在591元，單日市值減少2,593.04億元。

台積電今年來股價一路上漲至673元，創下收盤新高，盤中最高價則是679元，但因英特爾執行長換人，且釋出2023年多數產品仍將自製的消息，引來外界擔憂台積電的代工大單恐落空，股價出現修正。

法人表示，台積電基本面很好，今年營運仍可持續成長，股價修正跌破600元，進場時點浮現；也有法人表示，當台股大盤止穩，也將是台積電買進時點，但需留意的是，在外資續賣下，股價仍有下跌壓力。