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台積電失守600元！ 台股大跌277點 收15,138點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股今日持續走跌，收盤指數15,138.31點，下跌277.57點。報系資料照
台股今日持續走跌，收盤指數15,138.31點，下跌277.57點。報系資料照

台股今(29)日持續走跌，收盤指數15,138.31點，下跌277.57點，成交量3544.12億元；本周下跌880.72點，經過12周，本周K線拉出長黑棒。

今日台股早盤開高，台積電（2330）領軍上攻，也拉抬大盤指數上漲至15,603點，半導體族群聯電（2303）及聯發科（2454）等股也隨之走高，不過，近期投資人信心不足，追價買盤意願不強，反而出現回檔修正，尤其以鴻海（2317）為主的走勢疲軟，更加深賣壓出籠；包括人氣股的運輸股與車用電子股今日也表現弱勢，運輸股跌幅更超過4%。台積電則是跌10元，收在591元，失守600元關卡。

今天僅靠聯發科、友達（2409）、群創（3481）、晶心科（6533）及華邦電（2344）等股勉強撐盤。其餘則是個股表現，包括撼訊（6150）、建錩（5014）、先進光（3362）、青雲（5386）、大同（2371）及直得（1597）等股尚能維持平盤之上。

第一金投顧表示，今年第1季法說會，財測在新台幣強勁升值影響，恐不如市場預期；加上法說會前的股價已漲多，反而法說會後，出現利多出盡的情況。接下來，各家法說慶祝行情恐接連失效，反而是低基期或是跌深的個股，例如，宏碁（2353）、華航（2610）開紅盤，凸顯市場規避風險氛圍濃厚。月線為 11月以來多頭格局重要支撐，跌破月線意義重大，加上農曆年關將近，市場保守，短線抱持觀望態度為宜。

台積電 法說會

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