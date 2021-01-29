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台股短線修正 外資最青睞這幾檔

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
外資近5日買超股。(製表:記者楊伶雯)
外資近5日買超股。(製表:記者楊伶雯)

台股近期出現修正，上周衝上萬六之後回檔，近5個交易日下跌737.89點，外資連五賣，但在同時間，仍有受到外資青睞大買的股票，統計上周五以來(至1月28日)，外資買超合計逾萬張的有12家，買超冠軍為宏碁（2353），5天合計買超77,424張，推升股價上漲17.29%。

台股上周盤中曾衝上16,238.46點，終場則是收在16,153.77點，創下新高，但是外資近期則是連續賣超台股，短短5天賣超逾千億元達1,220.3億元，台股指數也是回檔下跌，截至1月28日，5天下跌737.89點，跌幅4.56%。

外資賣超加速大盤向下修正，統計近5個交易日，主要是從台積電（2330）、聯電（2303）、金融股等提款，合計5天賣超台積電逾13萬張，賣超聯電12萬7,254張，賣超居多的還包括玉山金（2884）、新光金（2888）、國泰金（2882）等金融股，傳產股台泥（1101）也在賣超行列。

不過，在外資連續賣超台股的同時，受到青睞的買超股也出爐，統計近5個交易日外資買超合計逾萬張的有12家，依序是宏碁、友達（2409）、鴻海（2317）、緯創（3231）、統一（1216）、和碩（4938）、致伸（4915）、日月光投控（3711）、元太（8069）、長榮（2603）、技嘉（2376）、萬海（2615）等，包括9家電子股、2家航運股及1家食品股。

外資近5日買超最多的是宏碁，合計買超77,424張；在新冠肺炎疫情的影響下，在家工作（WFH）推升相關商機，宏碁受惠宅經濟效應，近期股價走高，統計近5日漲幅17.29%。

外資近5日買超第二大則是友達，合計買超58,298張；面板供不應求下，面板廠農曆年也要加班趕工，友達董事長彭双浪透露，今年大陸九成員工過年都要上班，台灣廠區也將24小時運作，兩岸生產線在過年期間保持100%稼動率，加緊出貨；市況熱，吸引外資買超友達。

鴻海近期也是利多消息頻傳，除了蘋果iPhone手機銷售熱挹注營運之外，布局電動車領域更是臣外資及市場的關注，統計近5日外資買超達46,694張。

外資 台股指數

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